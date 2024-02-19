рф стягує величезну кількість військ біля лінії зіткнення в Запорізькій області - джерела CNN
Київ • УНН
росія збирає багатотисячну армію в Запорізькій області, намагаючись зміцнити свої позиції на сході України, в той час як українські війська були змушені відступити з частини Авдіївки через нестачу боєприпасів.
На південному фронті України як російські, так і українські джерела говорять про масове нарощування російської сили в Запорізькій області, де Київ намагався розпочати контрнаступ минулого літа, передає УНН із посиланням на CNN.
Видання зазначає, що за даними деяких аналітиків, було зібрано 50-тисячну російську армію.
"Це відбувається в той момент, коли російські війська намагаються посилити свою перевагу на східному фронті після того, як підняли свій прапор у кількох частинах Авдіївки Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Ворог користується затримками в допомозі Україні: Зеленський заявив про надзвичайно важку ситуацію на кількох частинах фронту19.02.24, 21:43 • 112160 переглядiв
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Вранці 17 лютого українські військові були змушені відступити з Авдіївки Донецької області через нестачу боєприпасів, вважає президент США Джо Байден. За його словами, це трапилося внаслідок бездіяльності Конгресу щодо виділення додаткової допомоги Україні.