Графики отключений электроэнергии
рф продвигает нарратив об "Украине-террористе" для раскола Запада

Киев • УНН

 • 1804 просмотра

рф распространяет дезинформацию о терактах и слабости НАТО через 110 ресурсов. Более 50% иноязычных новостей об Украине являются частью российских операций влияния.

россия активизировала информационную кампанию, направленную на формирование образа Украины как "террористического государства" и раскол единства Запада. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций, передает УНН.

Подробности

Для продвижения своих нарративов рф использует ряд инфоповодов, в частности дроновую атаку на москву, сообщения о "диверсантах" в Крыму, "теракт" в брянске и заявления о якобы "химических атаках ВСУ" на запорожском направлении.

Центром стратегических коммуникаций зафиксировано скоординированное распространение материалов, направленных на:  продвижение тезисов о "несостоятельном государстве", "внешнем управлении", "расколе" ЕС и НАТО и "слабости" Европы (манипуляции заявлениями Трампа и ролью ЕС);  формирование образа Украины как "террористического государства" (брянск, "диверсанты", заявления фсб); информационное сопровождение войны с акцентом на "доминирование рф"

- говорится в сообщении.

Также, по предварительной информации, активно продвигаются месседжи о "failed state" Украины, "слабости ЕС" и "расколе НАТО". российские ресурсы масштабируют заявления Трампа как "доказательство" якобы кризиса Альянса и "несубъектности" Украины.

Продолжается поддержка антиукраинской риторики правительства Венгрии и инфильтрация месседжей правящей венгерской партии "Фидес" в европейское информационное пространство. Дополнительно используются темы цен на нефть, дефицита ПВО из-за Ирана и Паралимпиады для продвижения тезисов о "сильной россии" и "русофобии"

 - говорится в сообщении.

В результате, на ~110 ресурсах, распространяющих дезинформацию, 16 марта размещено ~6 тыс. материалов об Украине, тогда как ~1,1 тыс. легитимных медиа - ~5,9 тыс. Таким образом, ~50,5% материалов об Украине на иностранных языках приходится на ресурсы FIMI и информационные операции рф.

Напомним

россия усиливает свою деятельность в Африке через язык, образование и информационные проекты, создавая среду африканцев, лояльных к кремлю и русскоязычных.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Африка
Крым
Венгрия
Украина
Иран