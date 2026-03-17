рф просуває наратив про “Україну-терориста” для розколу Заходу

Ексклюзив
13:37 • 3552 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
13:00 • 9540 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
12:18 • 10688 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
11:42 • 17115 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:29 • 13190 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Ексклюзив
10:34 • 12289 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
17 березня, 07:54 • 16985 перегляди
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
16 березня, 17:55 • 32769 перегляди
В Україні створили робочу групу для відновлення роботи аеропортів
16 березня, 17:43 • 50953 перегляди
ЄС завтра відкриває технічні перемовини щодо наступних кластерів для України - Марта Кос
Ексклюзив
16 березня, 16:39 • 36328 перегляди
Чи очищають кімнатні рослини повітря в домі: правда і міфи
Посольство США в Багдаді атакували ракетами та дронами17 березня, 04:45 • 10413 перегляди
МВФ стурбований фінансуванням України через затримки в парламенті17 березня, 06:01 • 24023 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 21347 перегляди
Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії17 березня, 07:37 • 16692 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 15654 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:42 • 17122 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 15751 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 38351 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 53651 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 46124 перегляди
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 4566 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 15751 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 21411 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 42392 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 52203 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Дія (сервіс)
Опалення

рф просуває наратив про “Україну-терориста” для розколу Заходу

Київ • УНН

 • 1822 перегляди

рф поширює дезінформацію про теракти та слабкість НАТО через 110 ресурсів. Понад 50% іншомовних новин про Україну є частиною російських операцій впливу.

росія активізувала інформаційну кампанію, спрямовану на формування образу України як "терористичної держави" та розкол єдності Заходу. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій, передає УНН.

Деталі

Для просування своїх наративів рф використовує низку інфоприводів, зокрема дронову атаку на москву, повідомлення про "диверсантів" у Криму, "теракт" у брянську та заяви про нібито "хімічні атаки ЗСУ" на запорізькому напрямку.

Центром стратегічних комунікацій зафіксоване скоординоване поширення матеріалів, спрямованих на:  просування тез про "неспроможну державу", "зовнішнє управління", "розкол" ЄС і НАТО та "слабкість" Європи (маніпуляції заявами Трампа і роллю ЄС);  формування образу України як "терористичної держави" (брянськ, "диверсанти", заяви фсб); інформаційний супровід війни з акцентом на "домінування рф"

Також, за попередньою інформацією, активно просуваються меседжі про "failed state" України, "слабкість ЄС" і "розкол НАТО". російські ресурси масштабують заяви Трампа як "доказ" нібито кризи Альянсу та "несуб’єктності" України.

Триває підтримка антиукраїнської риторики уряду Угорщини та інфільтрація меседжів провладної угорської партії "Фідес" у європейський інфомаційний простір. Додатково використовуються теми цін на нафту, дефіциту ППО через Іран та Паралімпіади для просування тез про "сильну росію" і "русофобію"

В результаті, на ~110 ресурсах, що поширюють дезінформацію, 16 березня розміщено ~6 тис. матеріалів про Україну, тоді як ~1,1 тис. легітимних медіа - ~5,9 тис. Таким чином, ~50,5% матеріалів про Україну іноземними мовами припадає на ресурси FIMI та інформаційні операції рф.

росія посилює свою діяльність в Африці через мову, освіту та інформаційні проєкти, створюючи середовище африканців, лояльних до кремля та російськомовних.

Алла Кіосак

