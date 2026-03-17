рф просуває наратив про “Україну-терориста” для розколу Заходу

росія активізувала інформаційну кампанію, спрямовану на формування образу України як "терористичної держави" та розкол єдності Заходу. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій, передає УНН.

Для просування своїх наративів рф використовує низку інфоприводів, зокрема дронову атаку на москву, повідомлення про "диверсантів" у Криму, "теракт" у брянську та заяви про нібито "хімічні атаки ЗСУ" на запорізькому напрямку.

Центром стратегічних комунікацій зафіксоване скоординоване поширення матеріалів, спрямованих на: просування тез про "неспроможну державу", "зовнішнє управління", "розкол" ЄС і НАТО та "слабкість" Європи (маніпуляції заявами Трампа і роллю ЄС); формування образу України як "терористичної держави" (брянськ, "диверсанти", заяви фсб); інформаційний супровід війни з акцентом на "домінування рф"

Також, за попередньою інформацією, активно просуваються меседжі про "failed state" України, "слабкість ЄС" і "розкол НАТО". російські ресурси масштабують заяви Трампа як "доказ" нібито кризи Альянсу та "несуб’єктності" України.

Триває підтримка антиукраїнської риторики уряду Угорщини та інфільтрація меседжів провладної угорської партії "Фідес" у європейський інфомаційний простір. Додатково використовуються теми цін на нафту, дефіциту ППО через Іран та Паралімпіади для просування тез про "сильну росію" і "русофобію"