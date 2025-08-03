РФ не заинтересована в компромиссе без капитуляции Украины - ISW

Кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

В отчете указано, что заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 1 августа в основном повторяют риторику российского лидера Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, озвученных во время их совместной пресс-конференции в тот же день.

По мнению экспертов, это указывает на скоординированную линию Кремля, направленную на формирование единого нарратива среди российских чиновников относительно переговорного процесса.

В своих высказываниях Лавров возложил ответственность за отсутствие прогресса в переговорах на Украину и подтвердил неизменную приверженность Москвы к ее традиционным требованиям.

В частности, министр заявил, что переговорный процесс между Украиной и Россией по прекращению войны продвигается, но его темпы якобы сдерживает украинская сторона.

В ISW подчеркивают, что Москва не заинтересована ни в каком компромиссе, если он не будет означать капитуляции Украины, и в дальнейшем продвигает провокационную риторику для подрыва единства США и Европы - сообщают аналитики ISW.

Глава МИД отметил, что Россия ожидает конкретного ответа от Киева относительно инициативы создания онлайн-рабочих групп. Он также утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы постоянно меняет свои условия относительно начала переговоров и прекращения огня.

Лавров подчеркнул приверженность России своим давним военным целям в Украине и отметил, что любое потенциальное мирное урегулирование должно "устранить глубинные причины" войны.

Аналитики Института изучения войны убеждены, что эти заявления отражают официальную позицию Кремля относительно условий переговоров и военных целей России.

Напомним

23 июля 2025 года в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров по завершению войны Украины и России.

В начале переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выражал надежду, что во время третьего раунда стороны проведут содержательные и ориентированные на результат консультации по меморандумам, которыми обменялись Украина и Россия во время предыдущей встречи.

В Стамбуле украинская и российская стороны достигли договоренности об обмене не только военных, но и гражданских лиц.

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