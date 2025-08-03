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рф не зацікавлена в компромісі без капітуляції України - ISW

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Аналітики ISW стверджують, що Кремль не зацікавлений у компромісі, який не означає капітуляції України. Заяви Лаврова від 1 серпня узгоджуються з позицією Путіна та Лукашенка, підтверджуючи незмінні вимоги Москви.

рф не зацікавлена в компромісі без капітуляції України - ISW

кремль не зацікавлений у жодному компромісі в переговорному процесі, якщо він не буде означати капітуляції України. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Деталі

У звіті зазначено, що заяви міністра закордонних справ росії сергія лаврова від 1 серпня здебільшого повторюють риторику російського лідера володимира путіна та білоруського лідера олександра лукашенка, озвучених під час їхньої спільної пресконференції того ж дня.

На думку експертів, це вказує на скоординовану лінію кремля, спрямовану на формування єдиного наративу серед російських чиновників щодо переговорного процесу.

У своїх висловлюваннях лавров поклав відповідальність за відсутність прогресу в переговорах на Україну та підтвердив незмінну прихильність москви до її традиційних вимог.

Зокрема, міністр заявив, що переговорний процес між Україною та росією щодо припинення війни просувається, але його темпи начебто стримує українська сторона.

В ISW наголошують, що москва не зацікавлена у жодному компромісі, якщо він не буде означати капітуляції України, і надалі просуває провокативну риторику для підриву єдності США та Європи

- звітують аналітики ISW.

Глава МЗС зазначив, що росія очікує на конкретну відповідь від Києва щодо ініціативи створення онлайн-робочих груп. Він також стверджував, що президент України Володимир Зеленський нібито постійно змінює свої умови щодо початку переговорів і припинення вогню.

лавров підкреслив відданість росії своїм давнім воєнним цілям в Україні та наголосив, що будь-яке потенційне мирне врегулювання, має "усунути глибинні причини" війни.

Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що ці заяви відбивають офіційну позицію кремля стосовно умов переговорів та воєнних цілей росії.

Нагадаємо

23 липня 2025 року у Стамбулі відбувся третій раунд переговорів щодо завершення війни України та росії.

На початку переговорів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловлював надію, що під час третього раунду сторони проведуть змістовні та орієнтовані на результат консультації з меморандумів, якими обмінялися Україна та росія під час попередньої зустрічі.

У Стамбулі українська та російська сторони досягли домовленості про обмін не лише військових, а й цивільних осіб.

"США готові вжити додаткових заходів": Трамп висунув росії та Україні 10-денний ультиматум для мирної угоди02.08.25, 05:00 • 63857 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна
Інститут вивчення війни
Стамбул
Європа
Хакан Фідан
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна