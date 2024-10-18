рф должна немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины: итоги конференции по ядерной безопасности в Париже

17 октября 2024 года в Париже состоялась тематическая конференция по вопросам радиационной и ядерной безопасности в рамках Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Участники конференции призвали россию немедленно прекратить атаки на критическую энергетическую инфраструктуру Украины, поскольку эти действия представляют огромные риски для безопасности атомных электростанций. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, пишет УНН.

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Отмечается, что мероприятие организовала Франция в сотрудничестве с Украиной, Чехией, Японией и Швецией. Участие в конференции приняли представители 70 стран и международных организаций, как физически, так и онлайн.

Детали

Участники конференции призвали россию немедленно прекратить атаки на критическую энергетическую инфраструктуру Украины, поскольку эти действия представляют огромные риски для безопасности атомных электростанций. В частности, атаки дронов и ракет на объекты энергетики Украины создают опасность отключения внешнего питания АЭС, что может привести к аварийным ситуациям на ядерных установках.

Мы глубоко обеспокоены атаками беспилотников и ракет, которые ставят под угрозу безопасность эксплуатации мирных ядерных объектов. Мы вновь призываем российскую федерацию немедленно прекратить нападения на энергетическую инфраструктуру Украины,

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, который принял участие в конференции онлайн, отметил, что захват Запорожской АЭС Россией является беспрецедентным нарушением международного права и принципов ядерной безопасности. Он акцентировал на важности восстановления полного контроля Украины над всеми ее ядерными объектами.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратил внимание на то, что российские ракеты и дроны регулярно пролетают над украинскими АЭС, создавая угрозу ядерного инцидента. По его словам, удары по энергетической инфраструктуре могут вызвать масштабные отключения электроснабжения, что представляет прямую угрозу для ядерной безопасности страны.

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что международное сообщество должно обеспечить защиту ядерной инфраструктуры Украины и привлечь к ответственности тех, кто угрожает ядерной безопасности. Он отметил необходимость скоординированных международных действий и поддержки МАГАТЭ.

Эта конференция стала пятой в серии мероприятий, проводимых в продолжение первого Саммита мира. Участники поддержали помощь МАГАТЭ в мониторинге ядерной безопасности на украинских объектах и разработку плана по деоккупации и восстановлению Запорожской АЭС в соответствии с международными стандартами безопасности. Результаты этой конференции станут основой для подготовки предложений ко второму Саммиту мира, на котором будут рассмотрены все десять пунктов Формулы мира,