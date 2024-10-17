Шаг к сценарию Фукусимы: Галущенко рассказал МЭА, что рф подвергает опасности не только Украину, но и весь мир

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в рамках рабочего визита в Париж провел встречу с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем. Стороны обсудили вызовы, которые российские прицельные атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры создают для мировой ядерной безопасности, а также направления помощи украинскому энергосектору для восстановления, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Герман Галущенко отметил, что энергетика остается ключевой целью врага, и россияне не жалеют миллиардов на современное вооружение, в частности баллистические ракеты, чтобы нанести максимальный ущерб украинской энергетической инфраструктуре.

«Пытаясь поразить как можно больше энергообъектов, они совсем не думают о рисках, которые создают. Они не думают о ядерной безопасности, когда атакуют подстанции, критически важные для работы атомных станций, или запускают дроны и ракеты над ядерными объектами. Россияне подвергают опасности не только Украину, но и весь мир, ведь блэкаут действующей атомной электростанции - это шаг к сценарию Фукусимы», - подчеркнул он.

Министр отметил, что важное значение для избежания такого развития событий могут иметь мониторинговые миссии МАГАТЭ на украинских подстанциях, которые являются критически важными для работы АЭС.

Герман Галущенко ознакомил Фатиха Бироля с текущим состоянием энергосистемы, успешным проведением самой масштабной за всю историю Украины ремонтной кампании на энергообъектах и мероприятиями по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода.

Стороны также обсудили критическую важность существенного увеличения лимитов коммерческой торговли электроэнергией между Украиной и ЕС, отметив, что это придаст украинской энергосистеме дополнительной надежности, что особенно необходимо для прохождения сложного зимнего периода 2024/2025 годов.

Отдельно глава Минэнерго поблагодарил гендиректора МЭА за профессиональный отчет «Энергетическая безопасность Украины и грядущая зима», который подготовили эксперты агентства. Документ содержит 10 основных мероприятий и рекомендации международным партнерам по направлениям, которые помогут укрепить энергетическую безопасность страны и усилить устойчивость энергетической системы перед новыми угрозами.

Министр энергетики Украины также принял участие в заседании Совета управляющих МЭА. В выступлении Герман Галущенко поблагодарил страны-участницы Агентства за поддержку украинского энергосектора, предоставленное оборудование и взносы в Фонд поддержки энергетики Украины, которые позволяют восстанавливать энергообъекты и готовиться к зиме.

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