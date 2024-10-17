Крок до сценарію Фукусіми: Галущенко розповів МЕА, що рф наражає на небезпеку не тільки Україну, але й увесь світ

Міністр енергетики України Герман Галущенко у межах робочого візиту до Парижу провів зустріч з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіхом Біролем. Сторони обговорили виклики, які російські прицільні атаки на об’єкти української енергетичної інфраструктури створюють для світової ядерної безпеки, а також напрямки допомоги українському енергосектору для відновлення, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Герман Галущенко наголосив, що енергетика залишається ключовою ціллю ворога, і росіяни не шкодують мільярдів на найсучасніше озброєння, зокрема балістичні ракети, аби завдати максимальної шкоди українській енергетичній інфраструктурі.

"Намагаючись уразити якнайбільше енергооб’єктів, вони зовсім не думають про ризики, які створюють. Вони не думають про ядерну безпеку, коли атакують підстанції, критично важливі для роботи атомних станцій, або запускають дрони й ракети над ядерними об’єктами. Росіяни наражають на небезпеку не тільки Україну, але і увесь світ, адже блекаут діючої атомної електростанції – це крок до сценарію Фукусіми", - наголосив він.

Міністр зауважив, що важливе значення для уникнення такого розвитку подій можуть мати моніторингові місії МАГАТЕ на українських підстанціях, які є критично важливими для роботи АЕС.

Герман Галущенко ознайомив Фатіха Біроля з поточним станом енергосистеми, успішним проведенням наймасштабнішої за всю історію України ремонтної кампанії на енергооб’єктах та заходами з підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.

Сторони також обговорили критичну важливість істотного збільшення лімітів комерційної торгівлі електроенергією між Україною і ЄС, зазначивши, що це додасть українській енергосистемі додаткової надійності, що особливо необхідно для проходження складного зимового періоду 2024/2025 років.

Окремо очільник Міненерго подякував гендиректору МЕА за професійний звіт "Енергетична безпека України та прийдешня зима", який підготували експерти агентства. Документ містить 10 основних заходів та рекомендації міжнародним партнерам щодо напрямків, які допоможуть зміцнити енергетичну безпеку країни та посилити стійкість енергетичної системи перед новими загрозами.

Міністр енергетики України також взяв участь у засіданні Ради керуючих МЕА. У виступі Герман Галущенко подякував країнам-учасницям Агентства за підтримку українського енергосектору, надане обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України, які дозволяють відновлювати енергооб’єкти і готуватися до зими.

Сибіга повідомив голові МАГАТЕ про плани рф завдати удару по елементах ядерної енергосистеми: обговорили запобігання