Крок до сценарію Фукусіми: Галущенко розповів МЕА, що рф наражає на небезпеку не тільки Україну, але й увесь світ

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5376 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 15359 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 31834 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47412 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82206 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66808 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79013 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94015 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87402 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 179044 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11916 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10536 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9824 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 3872 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 5228 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 31841 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 179045 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334935 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268658 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 379069 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1880 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47417 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18437 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23544 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29211 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Крок до сценарію Фукусіми: Галущенко розповів МЕА, що рф наражає на небезпеку не тільки Україну, але й увесь світ

Київ • УНН

 • 44298 перегляди

Герман Галущенко зустрівся з Фатіхом Біролем у Парижі. Обговорили виклики для ядерної безпеки через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України та шляхи допомоги українському енергосектору.

Крок до сценарію Фукусіми: Галущенко розповів МЕА, що рф наражає на небезпеку не тільки Україну, але й увесь світ

Міністр енергетики України Герман Галущенко у межах робочого візиту до Парижу провів зустріч з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіхом Біролем. Сторони обговорили виклики, які російські прицільні атаки на об’єкти української енергетичної інфраструктури створюють для світової ядерної безпеки, а також напрямки допомоги українському енергосектору для відновлення, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Герман Галущенко наголосив, що енергетика залишається ключовою ціллю ворога, і росіяни не шкодують мільярдів на найсучасніше озброєння, зокрема балістичні ракети, аби завдати максимальної шкоди українській енергетичній інфраструктурі.

"Намагаючись уразити якнайбільше енергооб’єктів, вони зовсім не думають про ризики, які створюють. Вони не думають про ядерну безпеку, коли атакують підстанції, критично важливі для роботи атомних станцій, або запускають дрони й ракети над ядерними об’єктами. Росіяни наражають на небезпеку не тільки Україну, але і увесь світ, адже блекаут діючої атомної електростанції – це крок до сценарію Фукусіми", - наголосив він.

Міністр зауважив, що важливе значення для уникнення такого розвитку подій можуть мати моніторингові місії МАГАТЕ на українських підстанціях, які є критично важливими для роботи АЕС.

Герман Галущенко ознайомив Фатіха Біроля з поточним станом енергосистеми, успішним проведенням наймасштабнішої за всю історію України ремонтної кампанії на енергооб’єктах та заходами з підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.

Сторони також обговорили критичну важливість істотного збільшення лімітів комерційної торгівлі електроенергією між Україною і ЄС, зазначивши, що це додасть українській енергосистемі додаткової надійності, що особливо необхідно для проходження складного зимового періоду 2024/2025 років.

Окремо очільник Міненерго подякував гендиректору МЕА за професійний звіт "Енергетична безпека України та прийдешня зима", який підготували експерти агентства. Документ містить 10 основних заходів та рекомендації міжнародним партнерам щодо напрямків, які допоможуть зміцнити енергетичну безпеку країни та посилити стійкість енергетичної системи перед новими загрозами.

Міністр енергетики України також взяв участь у засіданні Ради керуючих МЕА. У виступі Герман Галущенко подякував країнам-учасницям Агентства за підтримку українського енергосектору, надане обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України, які дозволяють відновлювати енергооб’єкти і готуватися до зими.

Сибіга повідомив голові МАГАТЕ про плани рф завдати удару по елементах ядерної енергосистеми: обговорили запобігання25.09.24, 15:36 • 12478 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаЕкономікаПолітика
Міжнародне агентство з атомної енергії
Міністерство енергетики України
Європейський Союз
Герман Галущенко
Париж
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,522.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72