рф має негайно припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України: підсумки конференції з ядерної безпеки в Парижі

17 жовтня 2024 року в Парижі відбулася тематична конференція з питань радіаційної та ядерної безпеки в рамках Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Учасники конференції закликали росію негайно припинити атаки на критичну енергетичну інфраструктуру України, оскільки ці дії становлять величезні ризики для безпеки атомних електростанцій. Про це повідомляє пресслужба Міненерго, пише УНН.

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Зазначається, що захід організувала Франція у співпраці з Україною, Чехією, Японією та Швецією. Участь у конференції взяли представники 70 країн і міжнародних організацій, як фізично, так і онлайн.

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Учасники конференції закликали росію негайно припинити атаки на критичну енергетичну інфраструктуру України, оскільки ці дії становлять величезні ризики для безпеки атомних електростанцій. Зокрема, атаки дронів та ракет на об’єкти енергетики України створюють небезпеку відключення зовнішнього живлення АЕС, що може призвести до аварійних ситуацій на ядерних установках.

Ми глибоко стурбовані атаками безпілотників і ракет, які ставлять під загрозу безпеку експлуатації мирних ядерних об’єктів. Ми знову закликаємо російську федерацію негайно припинити напади на енергетичну інфраструктуру України,

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який взяв участь у конференції онлайн, наголосив, що захоплення Запорізької АЕС росією є безпрецедентним порушенням міжнародного права та принципів ядерної безпеки. Він акцентував на важливості відновлення повного контролю України над усіма її ядерними об’єктами.

Міністр енергетики України Герман Галущенко звернув увагу на те, що російські ракети та дрони регулярно пролітають над українськими АЕС, створюючи загрозу ядерного інциденту. За його словами, удари по енергетичній інфраструктурі можуть спричинити масштабні відключення електропостачання, що становить пряму загрозу для ядерної безпеки країни.

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що міжнародна спільнота повинна забезпечити захист ядерної інфраструктури України та притягнути до відповідальності тих, хто загрожує ядерній безпеці. Він наголосив на необхідності скоординованих міжнародних дій і підтримки МАГАТЕ.

Ця конференція стала п’ятою у серії заходів, що проводяться у продовження першого Саміту миру. Учасники підтримали допомогу МАГАТЕ у моніторингу ядерної безпеки на українських об’єктах та розробку плану з деокупації та відновлення Запорізької АЕС відповідно до міжнародних стандартів безпеки. Результати цієї конференції стануть основою для підготовки пропозицій до другого Саміту миру, на якому буде розглянуто всі десять пунктів Формули миру,