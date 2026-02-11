$43.090.06
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

График объявления Зеленским планов выборов и референдума 24 февраля назвали нереалистичным - Reuters

Киев • УНН

 • 828 просмотра

График объявления Президентом Зеленским планов по выборам и референдуму 24 февраля является нереалистичным, поскольку это невозможно без мирного соглашения с россией. Украине нужны гарантии безопасности и прекращение огня для проведения выборов.

График объявления Зеленским планов выборов и референдума 24 февраля назвали нереалистичным - Reuters

График, намеченный Financial Times относительно якобы намерения Президента Владимира Зеленского 24 февраля объявить планы по президентским выборам и референдуму, "кажется нереалистичным", со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На вопрос о статье Financial Times источник, знакомый с этим вопросом, "выразил скептицизм, заявив, что Зеленский не может назначить выборы и референдум, не согласовав предварительно условия мирного соглашения с россией".

Украина хочет гарантий безопасности от Соединенных Штатов и западных союзников, прежде чем будет заключено какое-либо мирное соглашение, и будет нуждаться в прекращении огня во время избирательной кампании, отмечает издание.

"россияне не соглашаются на сделку и не принимают мер для прекращения войны, так как могут быть... шаги для проведения выборов?" - сказал источник.

Как указано, в офисе украинского президента не ответили на запрос о комментарии относительно сообщения Financial Times.

Организация выборов как можно скорее является частью 20-пунктовой мирной программы, над доработкой которой работали украинские и американские переговорщики, отмечает издание.

Переговоры в Абу-Даби при посредничестве США "не смогли разрешить разногласия относительно восточного региона Донбасс в Украине", говорят источники, и россия продолжала атаки, часто сосредоточенные на украинских энергетических объектах в разгар суровой зимы.

россия хочет контролировать весь Донбасс при любом мирном урегулировании. Украина, которая до сих пор контролирует территории на Донбассе, исключает это, "но украинские чиновники выразили готовность к изучению таких решений, как создание демилитаризованной или зоны свободной торговли", указывает издание.

Зеленский заявил в субботу, что, учитывая приближение промежуточных выборов в Конгресс США, Вашингтон хочет найти решение относительно того, как завершить войну, до июня.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что согласно рамочным условиям, которые обсуждаются США и Украиной, Киев проведет референдум по любому мирному соглашению одновременно с выборами.

Источники сообщили Reuters, что официальные лица США и Украины обсуждали возможность проведения выборов и референдума в мае.

Несколько источников, знакомых с переговорами, заявили, что "график нереалистичен, поскольку мирного соглашения до сих пор нет, а логистика для такого голосования значительна".

Украинские законодатели и эксперты создали рабочую группу для разработки предложений по законодательным изменениям, необходимым для проведения выборов.

Хотя президент США Дональд Трамп хочет проведения выборов, они запрещены военным положением, действующим с момента вторжения россии в 2022 году, и большинство украинцев выступают против голосования в военное время, отмечает издание.

Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT11.02.26, 08:59 • 23096 просмотров

Юлия Шрамко

