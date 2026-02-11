$43.090.06
Графік оголошення Зеленським планів виборів та референдуму 24 лютого назвали нереалістичним - Reuters

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Графік оголошення Президентом Зеленським планів щодо виборів та референдуму 24 лютого є нереалістичним, оскільки це неможливо без мирної угоди з росією. Україна потребує гарантій безпеки та припинення вогню для проведення виборів.

Графік оголошення Зеленським планів виборів та референдуму 24 лютого назвали нереалістичним - Reuters

Графік, окреслений Financial Times щодо нібито наміру Президента Володимира Зеленського 24 ​​лютого оголосити плани щодо президентських виборів та референдуму, "видається нереалістичним", з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

На запитання про статтю Financial Times джерело, знайоме з цим питанням, "висловило скептицизм, заявивши, що Зеленський не може призначити вибори та референдум, не узгодивши попередньо умови мирної угоди з росією".

Україна хоче гарантій безпеки від Сполучених Штатів та західних союзників, перш ніж буде укладено будь-яку мирну угоду, і потребуватиме припинення вогню під час виборчої кампанії, зазначає видання.

"росіяни не погоджуються на угоду і не вживають заходів для припинення війни, тож як можуть бути... кроки для проведення виборів?" - сказало джерело.

Як вказано, в офісі українського президента не відповіли на запит про коментар щодо повідомлення Financial Times.

Організація виборів якомога швидше є частиною 20-пунктової мирної програми, над доопрацюванням якої працювали українські та американські переговірники, зауважує видання.

Переговори в Абу-Дабі за посередництва США "не змогли вирішити розбіжності щодо східного регіону Донбас в Україні", кажуть джерела, і росія продовжувала атаки, часто зосереджені на українських енергетичних об'єктах у розпал суворої зими.

росія хоче контролювати весь Донбас за будь-якого мирного врегулювання. Україна, яка досі контролює території на Донбасі, виключає це, "але українські чиновники висловили готовність до вивчення таких рішень, як створення демілітаризованої або зони вільної торгівлі", вказує видання.

Зеленський заявив у суботу, що з огляду на наближення проміжних виборів до Конгресу США, Вашингтон хоче знайти рішення щодо того, як завершити війну, до червня.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що згідно з рамковими умовами, які обговорюються США та Україною, Київ проведе референдум щодо будь-якої мирної угоди одночасно з виборами.

Джерела повідомили Reuters, що офіційні особи США та України обговорювали можливість проведення виборів та референдуму в травні.

Кілька джерел, знайомих з переговорами, заявили, що "графік є нереалістичним, оскільки мирної угоди досі немає, а логістика для такого голосування є значною".

Українські законодавці та експерти створили робочу групу для розробки пропозицій щодо законодавчих змін, необхідних для проведення виборів.

Хоча президент США Дональд Трамп хоче проведення виборів, вони заборонені воєнним станом, що діє з моменту вторгнення росії у 2022 році, і більшість українців виступають проти голосування у воєнний час, зауважує видання.

Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT

Юлія Шрамко

