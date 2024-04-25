Reuters: новые санкции ЕС против рф направлены на нефтяной "теневой флот" и суда-перевозчики северокорейского военного оборудования

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Ожидается, что Европейская комиссия предложит санкции против кораблей, доставляющих северокорейское военное оборудование в Россию, и танкеров, нарушающих договоренности G7 о потолке цен на российскую нефть.
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Украина планирует переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел в рамках деколонизации, в частности переименовать такие крупные города, как Новомосковск на Самар, Первомайск на Сокологорск и Червоноград на Шептицкий.
В Луганской области россияне пытались продвинуться в сторону Невского, детей на оккупированных территориях собираются готовить к войне в летних лагерях - ОВА
Российские войска пытались продвинуться в сторону Невского в Луганской области, а оккупанты готовят детей на оккупированных территориях к войне в летних лагерях, сообщил глава Луганской областной военной администрации.
Курс валют на 25 апреля: гривна укрепилась на 11 копеек
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,4716 UAH/USD, укрепив гривну на 11 копеек.
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Бизнес во время войны: одесская хлебобулочная компания получила грант от государства почти на 7 млн гривен
Одесская компания по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий получила государственный грант в размере 6,73 млн грн. на приобретение оборудования и реконструкцию нового производственного цеха, что позволило создать 10 дополнительных рабочих мест.
Советник Байдена верит, что ATACMS изменят ситуацию на поле боя в Украине
США уже предоставили Украине баллистические ракеты большой дальности ATACMS и пришлют еще, надеясь, что они изменят ситуацию на поле боя, подтвердил советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан.
ВР планирует рассмотрение законопроекта о создании государственной ветеранской патронатной службы
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о создании на 5-летний срок ветеранской патронатной службы, в которой патронатные помощники будут помогать демобилизованным военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни.
россияне за сутки ранили еще четырех жителей Донетчины
Еще четыре жителя Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки.
Накопительная пенсия и не только: парламент планирует рассмотрение вопросов социального и пенсионного обеспечения
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о введении накопительной пенсионной системы, предоставлении возможности "матерям-героиням" получать две надбавки к пенсии, урегулировании пенсионного обеспечения осужденных, объединении администрирования социальных взносов с Пенсионным фондом, создании Единого реестра квалификаций, усилении ответственности работодателей за задолженность по выплате заработной платы и внесении изменений в законы об общеобязательном государственном социальном страховании.