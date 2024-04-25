Reuters: новые санкции ЕС против рф направлены на нефтяной "теневой флот" и суда-перевозчики северокорейского военного оборудования

Европейская комиссия, как ожидается, предложит санкции в отношении судов, которые доставляют северокорейское военное оборудование в россию, а также танкеров, которые нарушают потолок цен стран G7 на российскую нефть, со ссылкой на источники в ЕС в среду сообщило Reuters, пишет УНН.

Детали

Еврокомиссия завершает разработку своего предложения по 14-му пакету санкций против москвы за вторжение в Украину.

Западные государства обвинили Северную Корею в поставках оружия, в том числе баллистических ракет и боеприпасов, для подпитки военной машины россии. В феврале Соединенные Штаты заявили, что с сентября Северная Корея поставила более 10 000 контейнеров с боеприпасами и сопутствующими материалами.

Еврокомиссия, как сообщается, также стремится ввести санкции против нефтяных танкеров так называемого "теневого флота", которые вывозят российскую нефть, нарушая потолок цен на нефть стран G7.

В документе, как указано, указано, что в список лиц, подпадающих под санкции, ожидается добавление 40 компаний. В них входят российские компании, закупающие оборудование для вооруженных сил, а также компании третьих стран, которые продают россии электронику, полупроводники и чипы, используемые в военных целях.

Компании из третьих стран базируются в Объединенных Арабских Эмиратах, Кыргызстане, Турции и Китае и продают в россию оборудование европейского и американского происхождения, говорится в документе.

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На этой неделе Еврокомиссия проводит неофициальные обсуждения со странами-членами ЕС, прежде чем подать свое предложение на обсуждение Совета ЕС, сообщили источники.

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