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Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ряда компаний, поставляющих товары для армии рф
ЕС рассматривает возможность введения санкций против более 10 компаний из россии, Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга за импорт запрещенных европейских товаров на миллионы евро для использования российским военно-оборонным комплексом, несмотря на значительные торговые ограничения.
В Германии полиция разыскивает 69 участников масштабных беспорядков на прошлогоднем футбольном матче
Полиция Германии расследует 212 случаев нарушения общественного порядка, нанесения телесных повреждений и нападения на сотрудников правоохранительных органов, связанных с масштабными футбольными беспорядками с участием 69 неизвестных посетителей матча Бундеслиги между "Шальке-04" и "Айнтрахтом" из Франкфурта.
Делимитация продолжается: Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб
Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб на своей государственной границе в рамках процесса делимитации на основе геодезических измерений.
Шмыгаль назвал потенциальную сумму, которую получит Украина в случае принятия Конгрессом закона о REPO
Украина может получить до 5 миллиардов долларов от конфискованных российских активов, если Конгресс США одобрит законопроект о REPO, который позволит президенту арестовывать российские суверенные активы, которые сейчас находятся под юрисдикцией США.
СМИ делают первые выводы из суда над Трампом по делу о выплате денег актрисе за молчание
Трампу предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат за молчание, чтобы заставить замолчать людей с компрометирующими историями во время его президентской кампании 2016 года, что, по утверждению прокуроров, было попыткой незаконно повлиять на выборы.
Цифровые антикоррупционные реформы: конгрессмены США ознакомились с успехами цифровизации в Украине
Министерство цифровой трансформации встретилось с конгрессменами США и USAID, чтобы обсудить цифровые антикоррупционные реформы, включая диджитализацию строительства, услуги для моряков, мониторинг целевого использования средств, а также запуск таких проектов, как растаможка автомобилей в системе "Дія", eAcquis для оборота алкоголя и табака, электронный нотариат и электронный суд для повышения прозрачности и эффективности.
Шмыгаль призвал украинцев экономить "свет", а предприятия использовать альтернативные источники питания
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пик, а промышленность - максимизировать импорт и использовать альтернативные источники из-за дефицита электроэнергии в системе.
Памятные рубли непризнанного Приднестровья и монеты 85 стран под видом продуктов обнаружили одесские таможенники: детали
В почтовом отправлении из Израиля в Украину, замаскированном под пищевые банки, одесские таможенники обнаружили коллекцию из 2131 монет 85 стран мира, датированных от 1842 до 2020-х годов. В скрытой нумизматической коллекции обнаружены также памятные рубли непризнанного Приднестровья.
США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов - Reuters
Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, включая транспортные средства, боеприпасы, зенитные и противотанковые боеприпасы и другое оружие для немедленного использования на поле боя.
Правительство уволило заместителя министра обороны Половенко
Кабинет министров Украины уволил Виталия Половенко с должности заместителя министра обороны и Татьяну Лактионову с должности заместителя председателя Национальной социальной службы.