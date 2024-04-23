Bloomberg: ЕС может ввести санкции против ряда компаний, поставляющих товары для армии рф

В ЕС рассматривают возможность ввести санкции против более 10 компаний, которые вопреки запрету, сотрудничали с РФ и импортировали туда товары. Об этом говорится в проекте документа, с которым ознакомился Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что компании, расположенные в рф, а также Турции, ОАЭ, Китае и Гонконге, несмотря на значительные торговые ограничения ЕС импортировали запрещенные европейские товары на миллионы евро для их использования российским военно-оборонным комплексом.

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Как отметили в Bloomberg, речь идет об импорте технологий, связанных с навигационными системами для ракет, изготовленные в ЕС антенны, а также компоненты, используемые в военных компьютерных средствах.

Предварительно, большая часть этого оборудования имеет маркировку ЕС или США, и эти компании помогают обеспечивать технологическое совершенствование армии рф.

Также в документе указано, что некоторые из фирм, в отношении которых ЕС может ввести ограничения, ранее были под санкциями США.

В издании добавляют, что страны ЕС начнут обсуждать новый пакет санкций позже на этой неделе.

Дополнение

Кроме того, Евросоюз рассматривает вероятные санкции против небольшого количества китайских и гонконгских компаний, которые подозревают в предоставлении РФ спутниковых изображений и других технологий, отмечает агентство.

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Согласно документу, несколько компаний, в отношении которых рассматриваются возможные санкции, расположены за пределами рф, но имеют связи с российскими и белорусскими лицами и компаниями.

Напомним

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, чтобы заставить Пекин ограничить экспорт товаров двойного назначения, которые помогают российскому военному производству.