Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ

В Соединенных Штатах Америки разошлись в оценках относительно переговоров с российским диктатором владимиром путиным о реальном прекращении российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Как отмечает издание, несколько нынешних и бывших чиновников сообщили, что в этом году служба внутренней разведки Госдепартамента США (INR) выразила сомнение по поводу заявления о готовности путина идти на переговоры.

Разведка Госдепа не согласилась с абсолютно противоположной, более оптимистичной оценкой Центрального разведывательного управления США.

Это несогласие отразилось в ежедневной сводке лидера США, говорится в сообщении. В то же время, по данным Государственного департамента, несколько аналитиков были уволены, формально - в связи с директивой администрации о сокращении численности федеральных служащих, сообщает WSJ.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.