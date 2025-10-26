$41.900.00
48.550.00
ukenru
15:25 • 1010 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
14:28 • 2856 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
11:39 • 10475 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
10:52 • 18654 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
10:49 • 17000 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
10:21 • 16772 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
10:00 • 28336 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 13259 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 13176 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 15690 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1м/с
72%
742мм
Популярные новости
Россия использует визит Дмитриева для распространения кремлевских нарративов в инфопространстве США - ISW26 октября, 06:07 • 7462 просмотра
Джон Бон Джови снова появится на сцене после тяжелой операции26 октября, 07:57 • 4560 просмотра
Число пострадавших от атаки рф на столицу возросло до 31, самой младшей - 4 года26 октября, 08:10 • 11709 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек26 октября, 09:16 • 17973 просмотра
Столицу РФ, вероятно, окружили многоуровневой системой ПВО: в сети показали картуVideo12:45 • 3688 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
10:00 • 28342 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 62517 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 89689 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 72964 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 93670 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Музыкант
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Кривой Рог
Лувр
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 34343 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 40494 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 40817 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 41536 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 44076 просмотра
Актуальное
Техника
Ракетная система С-400
Социальная сеть
Ракетная система С-300
Отопление

Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Служба внутренней разведки Госдепартамента США выразила сомнения относительно готовности путина к переговорам, тогда как ЦРУ дало более оптимистичную оценку. Это расхождение отразилось в ежедневной сводке для лидера США.

Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ

В Соединенных Штатах Америки разошлись в оценках относительно переговоров с российским диктатором владимиром путиным о реальном прекращении российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Как отмечает издание, несколько нынешних и бывших чиновников сообщили, что в этом году служба внутренней разведки Госдепартамента США (INR) выразила сомнение по поводу заявления о готовности путина идти на переговоры.

Разведка Госдепа не согласилась с абсолютно противоположной, более оптимистичной оценкой Центрального разведывательного управления США.

Это несогласие отразилось в ежедневной сводке лидера США, говорится в сообщении. В то же время, по данным Государственного департамента, несколько аналитиков были уволены, формально - в связи с директивой администрации о сокращении численности федеральных служащих, сообщает WSJ.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике рф. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как рф справится с ними.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Центральное разведывательное управление
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина