Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
Київ • УНН
Служба внутрішньої розвідки Держдепартаменту США висловила сумніви щодо готовності путіна до переговорів, тоді як ЦРУ надало оптимістичнішу оцінку. Ця розбіжність відобразилася у щоденному зведенні для лідера США.
В Сполучених Штатах Америки розійшлись в оцінках щодо переговорів з російським диктатором володимиром путіним про реальне припинення російсько-української війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Як зазначає видання, кілька нинішніх і колишніх чиновників повідомили, що цього року служба внутрішньої розвідки Держдепартаменту США (INR) висловила сумнів з приводу заяви щодо готовності путіна йти на переговори.
Розвідка Держдепу не погодилась з абсолютно протилежною, більш оптимістичною оцінкою Центрального розвідувального управління США.
Ця незгода відбилася в щоденному зведенні лідера США, йдеться в повідомленні. Водночас, за даними Державного департаменту кількох аналітиків було звільнено, формально - у зв'язку з директивою адміністрації про скорочення чисельності федеральних службовців, повідомляє WSJ.
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.