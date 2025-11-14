$42.060.03
Расследования громких коррупционных дел должны привести к реальным результатам: поверенная в делах США встретилась с главой ОП

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Они обсудили массированный российский удар по инфраструктуре, наращивание дальнобойных ответных ударов и борьбу с коррупцией.

Расследования громких коррупционных дел должны привести к реальным результатам: поверенная в делах США встретилась с главой ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис, где обсудили массированный российский удар по критической инфраструктуре и жилым кварталам Украины, наращивание в ответ на российские преступления, а также борьбу с коррупцией. Об этом Ермак сообщил в Telegram, передает УНН.

"На встрече с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис обсудили последний массированный российский удар по критической инфраструктуре и жилым кварталам Украины и последствия систематических попыток агрессора уничтожить украинскую энергетику. Также говорили о наращивании в ответ на российские преступления украинских дальнобойных ударов по россии и ситуацию на фронте 

- сообщил Ермак.

Он подчеркнул, что только силой можно постепенно принудить агрессора к реальным переговорам.

Отдельно остановились на теме борьбы с коррупцией. Выразили общую уверенность, что расследования последних громких кейсов должны быть тщательными, профессиональными и беспристрастными и привести к реальным результатам, а не быть использованными для дестабилизации ситуации в Украине в пользу планам россии 

- добавил Ермак.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

Министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. Она подчеркнула отсутствие каких-либо нарушений законодательства в своей профессиональной деятельности.

Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Правительство отстранило от должности министра юстиции Германа Галущенко.

Павел Башинский

