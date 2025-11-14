Расследования громких коррупционных дел должны привести к реальным результатам: поверенная в делах США встретилась с главой ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис, где обсудили массированный российский удар по критической инфраструктуре и жилым кварталам Украины, наращивание в ответ на российские преступления, а также борьбу с коррупцией. Об этом Ермак сообщил в Telegram, передает УНН.

"На встрече с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис обсудили последний массированный российский удар по критической инфраструктуре и жилым кварталам Украины и последствия систематических попыток агрессора уничтожить украинскую энергетику. Также говорили о наращивании в ответ на российские преступления украинских дальнобойных ударов по россии и ситуацию на фронте