Розслідування гучних кейсів щодо корупції мають привести до реальних результатів: повірена у справах США зустрілась із главою ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, де обговорили масований російський удар по критичній інфраструктурі та житлових кварталах України, нарощування у відповідь на російські злочини, а також боротьбу з корупцією. Про це Єрмак повідомив в Telegram, передає УНН.

"​На зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс обговорили останній масований російський удар по критичній інфраструктурі та житлових кварталах України й наслідки систематичних спроб агресора знищити українську енергетику. Також говорили про нарощування у відповідь на російські злочини українських далекобійних ударів по росії та ситуацію на фронті