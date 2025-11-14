$42.060.03
14 листопада, 18:09 • 15266 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27288 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24618 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23150 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20729 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16128 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38863 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31599 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53258 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Розслідування гучних кейсів щодо корупції мають привести до реальних результатів: повірена у справах США зустрілась із главою ОП

Київ • УНН

 • 2078 перегляди

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Вони обговорили масований російський удар по інфраструктурі, нарощування далекобійних ударів у відповідь та боротьбу з корупцією.

Розслідування гучних кейсів щодо корупції мають привести до реальних результатів: повірена у справах США зустрілась із главою ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, де обговорили масований російський удар по критичній інфраструктурі та житлових кварталах України, нарощування у відповідь на російські злочини, а також боротьбу з корупцією. Про це Єрмак повідомив в Telegram, передає УНН.

"​На зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс обговорили останній масований російський удар по критичній інфраструктурі та житлових кварталах України й наслідки систематичних спроб агресора знищити українську енергетику. Також говорили про нарощування у відповідь на російські злочини українських далекобійних ударів по росії та ситуацію на фронті 

- повідомив Єрмак.

Він наголосив, що лише силою можна поступово примусити агресора до реальних переговорів.

Окремо зупинилися на темі боротьби з корупцією. Висловили спільну впевненість, що розслідування останніх гучних кейсів мають бути ретельними, професійними та неупередженими й привести до реальних результатів, а не бути використаними задля дестабілізації ситуації в Україні на користь планам росії 

- додав Єрмак.

Нагадаємо

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.

Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Уряд відсторонив від посади міністра юстиції Германа Галущенка.

Павло Башинський

