Розслідування гучних кейсів щодо корупції мають привести до реальних результатів: повірена у справах США зустрілась із главою ОП
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Вони обговорили масований російський удар по інфраструктурі, нарощування далекобійних ударів у відповідь та боротьбу з корупцією.
"На зустрічі з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс обговорили останній масований російський удар по критичній інфраструктурі та житлових кварталах України й наслідки систематичних спроб агресора знищити українську енергетику. Також говорили про нарощування у відповідь на російські злочини українських далекобійних ударів по росії та ситуацію на фронті
Він наголосив, що лише силою можна поступово примусити агресора до реальних переговорів.
Окремо зупинилися на темі боротьби з корупцією. Висловили спільну впевненість, що розслідування останніх гучних кейсів мають бути ретельними, професійними та неупередженими й привести до реальних результатів, а не бути використаними задля дестабілізації ситуації в Україні на користь планам росії
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
Міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Вона наголосила на відсутності будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності.
Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.
Уряд відсторонив від посади міністра юстиції Германа Галущенка.