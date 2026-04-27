Рада создает рабочую группу для согласования законопроектов о гражданском оружии с нормами ЕС - что предусматривается

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься гармонизацией законопроектов №5708 и №5709 о гражданском огнестрельном оружии с европейским законодательством. В ее состав планируют привлечь представителей евроинституций, правоохранительных органов и народных депутатов. Однако на данный момент речь не идет о "переписывании" законопроектов после теракта в Киеве 18 апреля. Об этом в комментарии УНН рассказал нардеп, член правоохранительного комитета, возглавивший соответствующую группу, Александр Дануца.

Сегодня, 27 апреля, состоялось заседание правоохранительного комитета, где, кроме отклонения постановления об увольнении Игоря Клименко с должности министра внутренних дел, был рассмотрен ряд вопросов, в частности относительно теракта 18 апреля, а также законопроекты №5708 и 5709.

Членами комитета принято решение о создании рабочей группы по гармонизации проектов законов Украины "О праве на гражданское огнестрельное оружие" (реестр. № 5708) и "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона Украины "О праве на гражданское огнестрельное оружие" (реестр. № 5709) с положениями Директивы (ЕС) 2021/555 Европейского Парламента и Совета от 24 марта 2021 года о контроле за приобретением и владением оружием и правом Европейского Союза (acquis ЕС), которую возглавит председатель подкомитета по вопросам организации охраны общественной безопасности и порядка Александр Дануца - говорится в сообщении комитета.

Справочно. Директива ЕС 2021/555 устанавливает рамки оборота гражданского оружия: категории A, B, C, D; требования к хранению; маркировку и контроль за трансграничным перемещением. Это — общеевропейский уровень регулирования. А конкретные правила — кто и как может носить оружие — остаются в компетенции национальных правительств. Следовательно, страны Европы имеют разные модели регулирования.

Как рассказал глава рабочей группы Александр Дануца в комментарии УНН: "Мы имеем редакцию (законопроекта) Комитета, подготовленную и проголосованную им ко второму чтению".

К этой редакции предоставлены замечания Главного юридического управления ВРУ, которые дельные и будут учтены в соответствии с ч.6 ст. 118 Регламента ВРУ. Отдельно есть кейс гармонизации с законодательством ЕС. Последним и будет заниматься созданная рабочая группа. Персональный состав рабочей группы минимален и предусматривает привлечение только представителей европейских институций, специалистов-чиновников, ответственных за гармонизацию украинского законодательства с законодательством ЕС, и тех, кто непосредственно будет контролировать выполнение норм законодательства (МВД, Нацпол, ОГП, Верховный суд). Ну и, конечно, народные депутаты Украины по желанию - сказал Дануца.

На вопрос, планируется ли заново переписать указанные законопроекты, нардеп ответил: "Для переписывания законопроекта существует соответствующая процедура, пока о ней речь не идет".

Что касается быстрого вынесения в зал, то это процедурное решение. Теоретически в зал можно вынести и завтра, если будет соответствующее решение Согласительного совета - добавляет нардеп.

На уточняющий вопрос, известно ли о том, будет ли предоставлена "доработанная" сравнительная таблица ко второму чтению указанных законопроектов после заседаний/решений группы, народный избранник ответил: "На комитет точно будет предоставлена. Далее решение комитета".

Ранее народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык в комментарии УНН отмечала: "Возможно, после последних событий МВД, ОГП или другие заинтересованные органы предложат собственные тезисы для внесения поправок, как от комитета".

Я не думаю, что принятие этого закона будет быстрым. Скорее, это выглядит как громоотвод от позорной ситуации, в которой оказалась полиция - отмечала Яцык.

Отметим, еще в 2021 году группа народных депутатов во главе с экс-министром МВД Денисом Монастырским, который на тот момент возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, зарегистрировали два законопроекта №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" и №5709 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона Украины "О праве на гражданское огнестрельное оружие".

Оба документа были приняты в первом чтении еще накануне полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, и с тех пор документы "зависли" в парламенте.

