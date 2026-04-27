Профильный комитет Рады отклонил постановление об увольнении главы МВД Клименко

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отклонил постановление об увольнении Игоря Клименко с должности главы Министерства внутренних дел. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

По его словам, постановление поддержала только одна из ее авторов Юлия Яцык. 16 нардепов проголосовали против, один воздержался.

Напомним

Группа народных депутатов подала в Верховную Раду проект постановления об увольнении министра внутренних дел Игоря Клименко.

18 апреля Украину всколыхнула ужасная новость. В Киеве вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям, в результате чего погибли 5 человек и еще двое скончались в больнице.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко резко раскритиковал поведение патрульных полицейских во время стрельбы в Киеве 18 апреля.

По результатам служебного расследования в столице отстранили всю вертикаль руководства патрульной полиции - от командира взвода до начальника управления.