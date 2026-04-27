Профильный комитет Рады отклонил постановление об увольнении главы МВД Клименко
Киев • УНН
Комитет Рады отклонил постановление об увольнении главы МВД Игоря Клименко. Решение поддержала только одна депутат, в то время как 16 выступили против.
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отклонил постановление об увольнении Игоря Клименко с должности главы Министерства внутренних дел. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности отклонил постановление об увольнении Клименко с должности главы МВД
По его словам, постановление поддержала только одна из ее авторов Юлия Яцык. 16 нардепов проголосовали против, один воздержался.
Напомним
Группа народных депутатов подала в Верховную Раду проект постановления об увольнении министра внутренних дел Игоря Клименко.
18 апреля Украину всколыхнула ужасная новость. В Киеве вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям, в результате чего погибли 5 человек и еще двое скончались в больнице.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко резко раскритиковал поведение патрульных полицейских во время стрельбы в Киеве 18 апреля.
По результатам служебного расследования в столице отстранили всю вертикаль руководства патрульной полиции - от командира взвода до начальника управления.