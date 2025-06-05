Рада переименовала 328 населенных пунктов в рамках дерусификации
Киев • УНН
ВРУ приняла решение о переименовании 328 населенных пунктов, названия которых содержали символику российской имперской политики. Переименование коснулось 20 областей Украины.
Верховная Рада Украины приняла два постановления о переименовании 328 населенных пунктов, названия которых содержали символику российской имперской политики или не соответствовали стандартам государственного языка.
За соответствующие решения проголосовали 257 народных депутатов, – сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Украины Алексея Гончаренко.
Детали
Согласно постановлениям, новые названия получат 4 района, 10 городов, 56 поселков и 261 село. Среди них:
- поселок Горького на Титорово;
- село Первое Мая на Богодаровку;
- село Суворовское на Слободское;
- Новомосковский район на Самаровский район;
- село Ванюшкино Донецкой области на Фроловское;
- село Мичурино на Гринталь;
- село Первомайское на Паланку;
- село Московское на Казацкое;
- поселок Пушкино на Чумацкое.
Однако некоторые города, в частности Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск, были исключены из списка для отдельного рассмотрения.
Дополнительно
Переименование коснулось населенных пунктов в 20 областях Украины, включая Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Харьковскую, Херсонскую и другие.
Это решение является частью более широкой политики деколонизации и дерусификации, направленной на устранение советского и российского наследия из топонимики Украины.
Справка
Процесс деколонизации в Украине предусматривает переименование населенных пунктов, улиц и других объектов, названия которых связаны с советской или российской историей, с целью восстановления национальной идентичности и исторической справедливости.
Напомним
В сентябре 2024 года Верховная Рада уже пыталась принять постановление о переименовании более 300 населенных пунктов, однако тогда решение не было принято из-за нехватки голосов. После этого депутаты заблокировали трибуну, требуя повторного рассмотрения вопроса.