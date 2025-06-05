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Рада переименовала 328 населенных пунктов в рамках дерусификации

Киев • УНН

 • 1964 просмотра

ВРУ приняла решение о переименовании 328 населенных пунктов, названия которых содержали символику российской имперской политики. Переименование коснулось 20 областей Украины.

Рада переименовала 328 населенных пунктов в рамках дерусификации

Верховная Рада Украины приняла два постановления о переименовании 328 населенных пунктов, названия которых содержали символику российской имперской политики или не соответствовали стандартам государственного языка.

За соответствующие решения проголосовали 257 народных депутатов, – сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Украины Алексея Гончаренко.

Детали

Согласно постановлениям, новые названия  получат 4 района, 10 городов, 56 поселков и 261 село. Среди них:

  • поселок Горького на Титорово;
    • село Первое Мая на Богодаровку;
      • село Суворовское на Слободское;
        • Новомосковский район на Самаровский район;
          • село Ванюшкино Донецкой области на Фроловское;
            • село Мичурино на Гринталь;
              • село Первомайское на Паланку;
                • село Московское на Казацкое;
                  • поселок Пушкино на Чумацкое.

                    Однако некоторые города, в частности Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково и Первомайск, были исключены из списка для отдельного рассмотрения.

                    Дополнительно

                    Переименование коснулось населенных пунктов в 20 областях Украины, включая Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Харьковскую, Херсонскую и другие.

                    Это решение является частью более широкой политики деколонизации и дерусификации, направленной на устранение советского и российского наследия из топонимики Украины. 

                    Справка

                    Процесс деколонизации в Украине предусматривает переименование населенных пунктов, улиц и других объектов, названия которых связаны с советской или российской историей, с целью восстановления национальной идентичности и исторической справедливости.

                    Напомним

                    В сентябре 2024 года Верховная Рада уже пыталась принять постановление о переименовании более 300 населенных пунктов, однако тогда решение не было принято из-за нехватки голосов. После этого депутаты заблокировали трибуну, требуя повторного рассмотрения вопроса.  

                    Андрей Кулик

                    Андрей Кулик

                    Обществополитика
                    Донецкая область
                    Алексей Гончаренко
                    Харьковская область
                    Луганская область
                    Днепропетровская область
                    Запорожская область
                    Синельниково
                    Верховная Рада
                    Херсонская область
                    Украина
                    Павлоград
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