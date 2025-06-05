Рада перейменувала 328 населених пунктів у межах дерусифікації
Київ • УНН
ВРУ ухвалила рішення про перейменування 328 населених пунктів, назви яких містили символіку російської імперської політики. Перейменування торкнулося 20 областей України.
Верховна Рада України ухвалила дві постанови про перейменування 328 населених пунктів, назви яких містили символіку російської імперської політики або не відповідали стандартам державної мови.
За відповідні рішення проголосували 257 народних депутатів, – повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал народного депутата України Олексія Гончаренка.
Деталі
Згідно з постановами, нові назви отримають 4 райони, 10 міст, 56 селищ та 261 село. Серед них:
- селище Горького на Титорове;
- село Перше Травня на Богодарівку;
- село Суворовське на Слобідське;
- Новомосковський район на Самарівський район;
- село Ванюшкине Донецької області на Фролівське;
- село Мічуріне на Грінталь;
- село Первомайське на Паланку;
- село Московське на Козацьке;
- селище Пушкіне на Чумацьке.
Однак деякі міста, зокрема Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ, були виключені зі списку для окремого розгляду.
Додатково
Перейменування торкнулося населених пунктів у 20 областях України, включаючи Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Харківську, Херсонську та інші.
Це рішення є частиною ширшої політики деколонізації та дерусифікації, спрямованої на усунення радянської та російської спадщини з топоніміки України.
Довідка
Процес деколонізації в Україні передбачає перейменування населених пунктів, вулиць та інших об'єктів, назви яких пов'язані з радянською або російською історією, з метою відновлення національної ідентичності та історичної справедливості.
Нагадаємо
У вересні 2024 року Верховна Рада вже намагалася ухвалити постанову про перейменування понад 300 населених пунктів, однак тоді рішення не було прийнято через брак голосів. Після цього депутати заблокували трибуну, вимагаючи повторного розгляду питання.