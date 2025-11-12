ПВО уничтожила 90 из более чем 120 беспилотников, которыми россия атаковала Украину ночью
Киев • УНН
В ночь на 12 ноября Украина отразила атаку 121 вражеского БпЛА, из которых 90 были уничтожены. Зафиксировано попадание 31 беспилотника на 19 локациях.
Силы противовоздушной обороны обезвредили 90 из 121 беспилотника, которым россияне атаковали Украину с вечера 11 ноября. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
В ночь на 12 ноября (с 19:00 11 ноября) противник атаковал 121 ударным БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды"
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, востоке, юге и центре страны.
Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
