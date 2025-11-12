ПВО уничтожила 90 из более чем 120 беспилотников, которыми россия атаковала Украину ночью

$41.960.02
48.540.04
ukenru
Эксклюзив
07:33 • 6052 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 31092 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 34630 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 54320 просмотра
В среду графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 57684 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 89061 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 46710 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 72908 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 59154 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 24133 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Наркопреступность среди подростков в Луганской области выросла в четыре раза с начала 2025 года - ЦНС11 ноября, 23:51 • 18682 просмотра
Трамп: США заплатят $3 трлн, если Верховный суд отменит тарифы12 ноября, 01:24 • 12185 просмотра
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 19425 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 11211 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 6618 просмотра
публикации
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 1592 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 89028 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 62482 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 72887 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 59134 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Герман Галущенко
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Великобритания
Германия
Италия
Эстония
Реклама
УНН Lite
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 7212 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 11509 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 21030 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 36004 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 40884 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Нефть марки Brent
Шахед-136
Сериал

ПВО уничтожила 90 из более чем 120 беспилотников, которыми россия атаковала Украину ночью

Киев • УНН

 • 1322 просмотра

В ночь на 12 ноября Украина отразила атаку 121 вражеского БпЛА, из которых 90 были уничтожены. Зафиксировано попадание 31 беспилотника на 19 локациях.

ПВО уничтожила 90 из более чем 120 беспилотников, которыми россия атаковала Украину ночью

Силы противовоздушной обороны обезвредили 90 из 121 беспилотника, которым россияне атаковали Украину с вечера 11 ноября. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

В ночь на 12 ноября (с 19:00 11 ноября) противник атаковал 121 ударным БпЛА типа Shahed, Gerbera и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 70 из них – "шахеды"

- говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, востоке, юге и центре страны.

Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Тысяча солдат и более полутора сотен БПЛА: в Генштабе обновили потери врага за сутки12.11.25, 07:16 • 2234 просмотра

Ольга Розгон

Война в Украине
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Крым