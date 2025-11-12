ППО знищила 90 із понад 120 безпілотників, якими росія атакувала Україну вночі
Київ • УНН
В ніч на 12 листопада Україна відбила атаку 121 ворожого БпЛА, з яких 90 було знищено. Зафіксовано влучання 31 безпілотника на 19 локаціях.
Сили протиповітряної оборони знешкодили 90 із 121 безпілотника, яким росіяни атакували Україну з вечора 11 листопада. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, пише УНН.
У ніч на 12 листопада (з 19:00 11 листопада) противник атакував 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "шахеди"
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході, півдні та центрі країни.
Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
