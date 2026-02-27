Прокуратура будет оспаривать меры пресечения командующему логистикой ВС ВСУ и начальнику СБУ Житомирщины - Кравченко

Офис генерального прокурора готовит апелляционные жалобы на решение суда об избрании мер пресечения командующему логистики Воздушных Сил ВСУ и начальнику Управления СБУ в Житомирской области. Это решение связано с тем, что суд принял решение об определении вдвое меньшей суммы залога, чем та, которую просила сторона обвинения. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Он отметил, что командующий логистики Воздушных Сил ВСУ и начальник Управления СБУ в Житомирской области отправлены под стражу. Для должностного лица СБУ суд определил альтернативу в виде залога – 6,9 млн грн, для должностного лица Воздушных Сил ВСУ – 7 млн грн.

В связи с тем, что судом принято решение об определении вдвое меньшей суммы залога, чем та, которую просила сторона обвинения, прокурорами готовятся апелляционные жалобы на решение суда об избрании мер пресечения. Нажива на проектах, направленных на защиту воздушного пространства государства в условиях войны, является проявлением особой беспринципности и это недопустимо. Каждый, кто ставит собственный карман выше обороноспособности государства, будет нести ответственность по всей строгости закона