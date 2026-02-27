$43.210.03
Прокуратура будет оспаривать меры пресечения командующему логистикой ВС ВСУ и начальнику СБУ Житомирщины - Кравченко

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Офис генпрокурора готовит апелляции на решения суда относительно мер пресечения командующему логистикой ВС ВСУ и начальнику УСБУ Житомирщины. Суд определил вдвое меньшую сумму залога, чем просило обвинение, по делу о хищении средств на строительстве оборонительных сооружений.

Прокуратура будет оспаривать меры пресечения командующему логистикой ВС ВСУ и начальнику СБУ Житомирщины - Кравченко

Офис генерального прокурора готовит апелляционные жалобы на решение суда об избрании мер пресечения командующему логистики Воздушных Сил ВСУ и начальнику Управления СБУ в Житомирской области. Это решение связано с тем, что суд принял решение об определении вдвое меньшей суммы залога, чем та, которую просила сторона обвинения. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

По ходатайству прокуроров, Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения участникам схемы хищения средств на строительстве стратегических оборонных сооружений для украинской авиации

- написал Кравченко.

Он отметил, что командующий логистики Воздушных Сил ВСУ и начальник Управления СБУ в Житомирской области отправлены под стражу. Для должностного лица СБУ суд определил альтернативу в виде залога – 6,9 млн грн, для должностного лица Воздушных Сил ВСУ – 7 млн грн.

В связи с тем, что судом принято решение об определении вдвое меньшей суммы залога, чем та, которую просила сторона обвинения, прокурорами готовятся апелляционные жалобы на решение суда об избрании мер пресечения. Нажива на проектах, направленных на защиту воздушного пространства государства в условиях войны, является проявлением особой беспринципности и это недопустимо. Каждый, кто ставит собственный карман выше обороноспособности государства, будет нести ответственность по всей строгости закона

- добавил Кравченко.

Напомним

Командующему логистики Воздушных Сил ВСУ и главе УСБУ Житомирщины сообщили о подозрении. Им инкриминировано превышение власти и предоставление неправомерной выгоды по делу о хищении 1,4 млрд грн на строительстве укрытий для самолетов.

Ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что командующий логистики Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей страны задержаны "на горячем" по делу о коррупции при строительстве укрытий для самолетов - изъято 320 тысяч долларов США.

Суд избрал меру пресечения руководителю управления СБУ на Житомирщине Владимиру Компаниченко в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 6,9 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для командующего логистики Воздушных Сил ВСУ Андрея Украинца, которого подозревают в коррупции при строительстве укрытий для самолетов.

Павел Башинский

