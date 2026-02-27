$43.210.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Прокуратура оскаржуватиме запобіжні заходи командувачу логістики ПС ЗСУ та начальнику СБУ Житомирщини - Кравченко

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Офіс генпрокурора готує апеляції на рішення суду щодо запобіжних заходів командувачу логістики ПС ЗСУ та начальнику УСБУ Житомирщини. Суд визначив удвічі меншу суму застави, ніж просило обвинувачення, у справі про розкрадання коштів на будівництві оборонних споруд.

Прокуратура оскаржуватиме запобіжні заходи командувачу логістики ПС ЗСУ та начальнику СБУ Житомирщини - Кравченко

Офіс генерального прокурора готує апеляційні скарги на рішення суду про обрання запобіжних заходів командувачу логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальнику Управління СБУ в Житомирській області. Це рішення пов’язане з тим, що суд прийняв рішення про визначення вдвічі меншої суми застави, ніж та, яку просила сторона обвинувачення. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

За клопотанням прокурорів, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи учасникам схеми розкрадання коштів на будівництві стратегічних оборонних споруд для української авіації

- написав Кравченко.

Він зазначив, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області відправлено під варту. Для посадовця СБУ суд визначив альтернативу у вигляді застави – 6,9 млн грн, для посадовця Повітряних Сил ЗСУ – 7 млн грн.

У звʼязку із тим, що судом прийнято рішення про визначення вдвічі меншої суми застави, ніж та, яку просила сторона обвинувачення, прокурорами готуються апеляційні скарги на рішення суду про обрання запобіжних заходів. Нажива на проєктах, спрямованих на захист повітряного простору держави в умовах війни, є проявом особливої безпринципності і це неприпустимо. Кожен, хто ставить власну кишеню вище за обороноздатність держави, нестиме відповідальність за всією суворістю закону

- додав Кравченко.

Нагадаємо

Командувачу логістики Повітряних Сил ЗСУ та очільнику УСБУ Житомирщини повідомили про підозру. Їм інкриміновано перевищення влади та надання неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн на будівництві укриттів для літаків.

Раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей країни затримано "на гарячому" у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків - вилучено 320 тисяч доларів США.

Суд обрав запобіжний захід керівнику управління СБУ на Житомирщині Володимиру Компаніченку у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 6,9 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця, якого підозрюють у корупції під час будівництва укриттів для літаків.

Павло Башинський

