Премьер Венгрии: "НАТО втягивает нас в мировую войну"

Разрешение ВСУ наносить удары по территории рф западным оружием и переговоры об отправке в Украину военных инструкторов приближают НАТО к вступлению в войну, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерской государственной радиостанции, сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Это абсурд, что НАТО, вместо того, чтобы защищать нас, втягивает нас, свою страну-члена, в мировую войну.Это как если бы пожарные тушили пламя огнеметом", - заявил Орбан.

Премьер Венгрии неоднократно высказывался против поставок оружия Украине и за снятие санкций с рф.

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Напомним

Венгрия во главе с Виктором Орбаном задерживает законодательство ЕС, которое позволило бы Украине получить до 2 миллиардов евро помощи на вооружение, нанося удар по попыткам мобилизовать поступления от замороженных российских активов.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия работает на "переопределением" статуса членства страны в НАТО, чтобы она могла потенциально отказаться от углубления поддержки Украины со стороны военного альянса.