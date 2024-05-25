Орбан затримує фінансування озброєнь для України із заморожених російських активів - FT

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Київ • УНН

 • 24198 перегляди

Угорщина на чолі з Віктором Орбаном затримує законодавство ЄС, яке дозволило б Україні отримати до 2 мільярдів євро допомоги на озброєння, завдаючи удару по спробах мобілізувати надходження від заморожених російських активів.

Угорщина, уряд якої очолює Віктор Орбан, затримує законодавство, яке дозволило б Україні отримати до 2 мільярдів євро на зброю від ЄС, завдаючи удару по спробах мобілізувати прибутки від заморожених російських активів, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Посол Угорщини виступив проти прискорених платежів, шляхом відмови на вимогу щодо одностайної підтримки усіх 27 членів ЄС для виплат Україні, вказує видання з посиланням на п’ятьох осіб, поінформованих про зустріч послів ЄС у середу.

"Наразі вони блокують усе, що пов'язане з військовою підтримкою України", - сказало одне із джерел, припустивши, що застереження Будапешта залишаться щонайменше до виборів у Європарламент наступного місяця.

Щоб укласти угоду про використання прибутку від заморожених російських активів, чиновники ЄС запропонували Угорщині угоду, згідно з якою їхня частка у брюссельських фондах не використовуватиметься для закупівлі зброї для України, повідомило друге джерело.

"Це переконало Будапешт не накладати вето на схему, але він затримує імплементацію умов, не підтримуючи необхідне законодавство. Будапешт в принципі не проти, але, за словами людей, знайомих з його думкою, має занепокоєння щодо автоматичного здійснення платежів", - пише видання.

Дипломати сподіваються, що вдасться знайти спосіб вирішити ці проблеми до того, як прийде час платежу, запланованого на липень. Угорщина відмовилася від коментарів.

Міністри G7 наближаються до угоди про російські активи для допомоги Україні25.05.24, 09:30 • 22847 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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