Орбан задерживает финансирование вооружений для Украины из замороженных российских активов - FT

Венгрия, правительство которой возглавляет Виктор Орбан, задерживает законодательство, которое позволило бы Украине получить до 2 миллиардов евро на оружие от ЕС, нанося удар по попыткам мобилизовать доходы от замороженных российских активов, сообщает Financial Times, пишет УНН.

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Посол Венгрии выступил против ускоренных платежей, путем отказа на требование о единодушной поддержке всех 27 членов ЕС для выплат Украине, указывает издание со ссылкой на пять человек, информированных о встрече послов ЕС в среду.

"Сейчас они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", - сказал один из источников, предположив, что предостережения Будапешта останутся как минимум до выборов в Европарламент в следующем месяце.

Чтобы заключить соглашение об использовании прибыли от замороженных российских активов, чиновники ЕС предложили Венгрии соглашение, согласно которому их доля в брюссельских фондах не будет использоваться для закупки оружия для Украины, сообщил второй источник.

"Это убедило Будапешт не накладывать вето на схему, но он задерживает имплементацию условий, не поддерживая необходимое законодательство. Будапешт в принципе не против, но, по словам людей, знакомых с его мнением, обеспокоен относительно автоматического осуществления платежей", - пишет издание.

Дипломаты надеются, что удастся найти способ решить эти проблемы до того, как придет время платежа, запланированного на июль. Венгрия отказалась от комментариев.

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