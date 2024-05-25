Орбан задерживает финансирование вооружений для Украины из замороженных российских активов - FT

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  110609 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
  •  110865 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  117808 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  112832 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  106658 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101041 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  96077 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  152064 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
24 мая 2024, 06:00  •  147953 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123525 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  226297 просмотра
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Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  263924 просмотра
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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  360876 просмотра

Орбан задерживает финансирование вооружений для Украины из замороженных российских активов - FT

Венгрия во главе с Виктором Орбаном задерживает законодательство ЕС, которое позволило бы Украине получить до 2 миллиардов евро помощи на вооружение, нанося удар по попыткам мобилизовать поступления от замороженных российских активов.

политика •   •  4211 просмотра
Орбан задерживает финансирование вооружений для Украины из замороженных российских активов - FT

Ситуация на юге остается стабильной, морские пехотинцы имеют успех на Приднепровском направлении - Плетенчук

Украинские войска успешно отбили многочисленные российские атаки на Приднепровском и Ореховском направлениях, нанеся врагу потери.

Война •   •  3791 просмотра
Ситуация на юге остается стабильной, морские пехотинцы имеют успех на Приднепровском направлении - Плетенчук

Блинкен: помощь Украине из предыдущих пакетов уже попала на передовую

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после объявления нового пакета военной помощи Украине сообщил, что "помощь из предыдущих пакетов уже попала на передовую".

Война •   •  5898 просмотра
Блинкен: помощь Украине из предыдущих пакетов уже попала на передовую

Удар рф пришелся по близкому пригороду Харькова, есть раненый

В результате обстрела населенного пункта в Харьковском районе был ранен один мирный житель, подробности уточняются.

Война •   •  5885 просмотра
Удар рф пришелся по близкому пригороду Харькова, есть раненый

Харьков подвергся вражескому удару КАБами - мэр

По последней информации, два КАБа нанесли удар по району Северной Салтовки Харькова.

Война •   •  7134 просмотра
Харьков подвергся вражескому удару КАБами - мэр

В россии утверждают о дронах в белгородской и курской областях ночью и утром

министерство обороны россии утверждает, что ночью и утром уничтожило и перехватило несколько беспилотников над белгородской и курской областями рф.

Война •   •  7348 просмотра
В россии утверждают о дронах в белгородской и курской областях ночью и утром

В Украине возможны отключения света в вечерние пиковые часы - Минэнерго

Сегодня в Украине возможны отключения электроэнергии в вечерние пиковые часы из-за применения почасовых графиков отключений с 20:00 до 22:00, сообщает Министерство энергетики.

Общество •   •  7963 просмотра
В Украине возможны отключения света в вечерние пиковые часы - Минэнерго

Обсудили ситуацию на фронте и усиление ПВО: Сырский и Умеров провели разговор с американскими генералами

Александр Сырский и Рустем Умеров обсудили с американскими генералами ситуацию на фронте, поставки техники, оружия, боеприпасов, логистику и усиление противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  8974 просмотра
Обсудили ситуацию на фронте и усиление ПВО: Сырский и Умеров провели разговор с американскими генералами

Армия рф с ночи атаковала Сумскую область из артиллерии и дронами: зафиксировано 7 взрывов

россияне обстреляли приграничные районы и населенные пункты в Сумской области Украины из артиллерии, беспилотников, вызвав многочисленные взрывы в Юнаковской, Белопольской и Краснопольской громадах.

Война •   •  8318 просмотра
Армия рф с ночи атаковала Сумскую область из артиллерии и дронами: зафиксировано 7 взрывов

Зеленский отметил работу Госспецсвязи для защиты от кибератак и надежности связи во время войны

Президент Зеленский поблагодарил сотрудников Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины за профессионализм и преданность делу обеспечения надежной связи и кибербезопасности в условиях продолжающейся войны.

политика •   •  9217 просмотра
Зеленский отметил работу Госспецсвязи для защиты от кибератак и надежности связи во время войны