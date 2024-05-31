Прем'єр Угорщини: "НАТО втягує нас у світову війну"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив НАТО в тому, що воно "втягує у світову війну", дозволяючи Україні завдавати ударів західною зброєю по російській території і розглядаючи можливість відправки військових інструкторів.
Дозвіл ЗСУ наносити удари по території рф західною зброєю і переговори про відправлення в Україну військових інструкторів наближають НАТО до вступу у війну, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю угорській державній радіостанції, повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Це абсурд, що НАТО, замість того, щоб захищати нас, втягує нас, свою країну-члена, у світову війну.Це як якби пожежники гасили полум'я вогнеметом", - заявив Орбан.
Прем'єр Угорщини неодноразово висловлювався проти поставок зброї Україні та за зняття санкцій з рф.
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Угорщина на чолі з Віктором Орбаном затримує законодавство ЄС, яке дозволило б Україні отримати до 2 мільярдів євро допомоги на озброєння, завдаючи удару по спробах мобілізувати надходження від заморожених російських активів.
Раніше Орбан заявляв, що Угорщина працює над "перевизначенням" статусу членства країни в НАТО, щоб вона могла потенційно відмовитися від поглиблення підтримки України з боку військового альянсу.