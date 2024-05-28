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Столтенберг відповів, чому зараз правильно зняти обмеження на західну зброю для ураження цілей усередині росії

Столтенберг відповів, чому зараз правильно зняти обмеження на західну зброю для ураження цілей усередині росії

Київ • УНН

 • 20210 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, чому зараз правильно зняти обмеження на західну зброю для ураження цілей усередині росії, посилаючись на право України на самооборону.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, чому зараз правильно зняти обмеження на західну зброю для ураження цілей усередині росії, посилаючись на право України на самооборону. Про це він заявив, прибувши у вівторок на засідання міністрів оборони країн ЄС, пише УНН.    

Деталі

Ми повинні пам'ятати, що це таке. Це агресивна війна. росія напала на іншу країну, вторглася в іншу країну. І Україна, згідно з міжнародним правом, має право на самооборону, на захист. А право на самооборону включає також завдання ударів по цілях за межами України, законним військовим цілям всередині росії. І це особливо актуально зараз. Тому що найбільш важкі бої зараз точаться в Харківській області, поблизу українсько-російського кордону. І частина кордону – це фактично лінія фронту

- зазначив Генсек.

"Тому, звичайно, українцям буде дуже важко і складно самооборонятися, якщо вони не зможуть вразити військові цілі просто по той бік кордону. Це можуть бути ракетні установки. Це може бути артилерія. Це можуть бути аеродроми, які використовуються для атак на Україну. І якщо Україна не може вразити ці військові цілі, то самооборонятися їм буде набагато важче", - вказав Столтенберг.

На запитання, чому він не бачить ризику ескалації, "як Німеччина, як президент США Джо Байден", Столтенберг зазначив, зокрема, що "той факт, що ми постачаємо обладнання в Україну, не робить НАТО стороною конфлікту". "Ми маємо право підтримувати Україну, не стаючи стороною конфлікту, бо допомагаємо Україні відстоювати право на самооборону", - сказав він.

Деякі країни НАТО ніколи не запроваджували обмежень щодо використання зброї, що постачається Україні. І справді, коли вони поставили зброю в Україну, то це українська зброя. Знову ж таки, це національні рішення. Були висловлені різні міркування. Але я твердо впевнений, що ті союзники, які вирішили не вводити обмежень, не роблять НАТО стороною в конфлікті, і те саме, звичайно, буде і у випадку з іншими союзниками

- зауважив Столтенберг.

Генсек НАТО вважає, слід переглянути обмеження щодо зброї для України27.05.24, 18:26 • 22113 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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