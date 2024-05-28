Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, почему сейчас правильно снять ограничения на западное оружие для поражения целей внутри россии, ссылаясь на право Украины на самооборону. Об этом он заявил, прибыв во вторник на заседание министров обороны стран ЕС, пишет УНН.

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Мы должны помнить, что это такое. Это агрессивная война. россия напала на другую страну, вторглась в другую страну. И Украина, согласно международному праву, имеет право на самооборону, на защиту. А право на самооборону включает также нанесение ударов по целям за пределами Украины, законным военным целям внутри россии. И это особенно актуально сейчас. Потому что наиболее тяжелые бои сейчас идут в Харьковской области, вблизи украинско-российской границы. И часть границы - это фактически линия фронта - отметил Генсек.

"Поэтому, конечно, украинцам будет очень трудно и сложно самообороняться, если они не смогут поразить военные цели просто по ту сторону границы. Это могут быть ракетные установки. Это может быть артиллерия. Это могут быть аэродромы, которые используются для атак на Украину. И если Украина не может поразить эти военные цели, то самообороняться им будет гораздо труднее", - указал Столтенберг.

На вопрос, почему он не видит риска эскалации, "как Германия, как президент США Джо Байден", Столтенберг отметил, в частности, что "тот факт, что мы поставляем оборудование в Украину, не делает НАТО стороной конфликта". "Мы имеем право поддерживать Украину, не становясь стороной конфликта, потому что помогаем Украине отстаивать право на самооборону", - сказал он.

Некоторые страны НАТО никогда не вводили ограничений по использованию оружия, поставляемого Украине. И действительно, когда они поставили оружие в Украину, то это украинское оружие. Опять же, это национальные решения. Были высказаны различные соображения. Но я твердо уверен, что те союзники, которые решили не вводить ограничений, не делают НАТО стороной в конфликте, и то же самое, конечно, будет и в случае с другими союзниками - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины