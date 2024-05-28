Столтенберг ответил, почему сейчас правильно снять ограничения на западное оружие для поражения целей внутри россии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  55478 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  58322 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  67706 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  71560 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  92186 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

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27 мая 2024, 06:59  •  156865 просмотра

Столтенберг ответил, почему сейчас правильно снять ограничения на западное оружие для поражения целей внутри россии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, почему сейчас правильно снять ограничения на западное оружие для поражения целей внутри россии, ссылаясь на право Украины на самооборону.

Война •   •  5316 просмотра
Столтенберг ответил, почему сейчас правильно снять ограничения на западное оружие для поражения целей внутри россии

Восхваляли путина и оправдывали преступления рф в Буче: агитаторы получили пять лет тюрьмы

В Украине жителей трех областей, которые распространяли кремлевские нарративы в социальных сетях, восхваляли Путина и оправдывали преступления российской армии в Буче, приговорили к 5 годам лишения свободы.

Война •   •  4785 просмотра
Восхваляли путина и оправдывали преступления рф в Буче: агитаторы получили пять лет тюрьмы

На Харьковщине бушуют масштабные лесные пожары на фоне вражеских обстрелов

На Харьковщине горит более 2300 гектаров лесов, 18 лесных пожаров спасатели тушат в условиях постоянных вражеских обстрелов и сложных условий из-за заминированных территорий и невзорвавшихся боеприпасов.

Война •   •  4478 просмотра
На Харьковщине бушуют масштабные лесные пожары на фоне вражеских обстрелов

Новые правила внедрении ЕС в отношении крупных мессенджеров не повлияют на работу Telegram: почему

Отсутствие подотчетности Telegram и мягкая политика модерации контента делают его популярной платформой для прокремлевских аккаунтов для распространения дезинформации, что создает проблемы для европейских чиновников, которые борются с фейковыми новостями, поскольку он остается вне сферы действия Закона ЕС о цифровых услугах из-за размера своей пользовательской базы.

политика •   •  5737 просмотра
Новые правила внедрении ЕС в отношении крупных мессенджеров не повлияют на работу Telegram: почему

Ограбление по-голливудски: в Чернигове двое мужчин сделали подкоп, чтобы ограбить банк

Правоохранители задержали двух мужчин, которые в начале месяца взорвали банк в Чернигове. Злоумышленники планировали ограбить учреждение и заранее сделали подкоп, но не рассчитали силу взрыва и тот уничтожил стены здания.

Общество •   •  5543 просмотра
Ограбление по-голливудски: в Чернигове двое мужчин сделали подкоп, чтобы ограбить банк

Оккупанты атаковали населенный пункт в Харьковской районе: на территории фермерского хозяйства вспыхнул пожар

Российская армия нанесла удар по населенному пункту в Харьковском районе, в результате чего возник пожар на территории фермерского хозяйства, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации.

Война •   •  5890 просмотра
Оккупанты атаковали населенный пункт в Харьковской районе: на территории фермерского хозяйства вспыхнул пожар

Украина срочно нуждается в большем количестве систем ПВО - Столтенберг

Украина срочно нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, и НАТО работает с членами Альянса над увеличением поставок боеприпасов, систем противовоздушной обороны, в частности передовых систем Patriot.

Война •   •  6655 просмотра
Украина срочно нуждается в большем количестве систем ПВО - Столтенберг

Более 1,2 млн военнообязанных обновили свои данные

Более 1,2 миллиона военнообязанных обновили свои данные, из них 1,175 миллиона воспользовались приложением «Резерв+».

Общество •   •  5757 просмотра
Более 1,2 млн военнообязанных обновили свои данные

В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ

В Харькове, Украина, прогремели многочисленные взрывы, а начальник местного военного гарнизона сообщил о вражеских КАБах над городом.

Война •   •  9880 просмотра
В Харькове прогремела серия взрывов - СМИ

Удар рф по харьковскому "Эпицентру": опознаны 16 жертв, без вести пропавшими считаются два человека

В результате авиаудара российской авиации по харьковскому гипермаркету "Эпицентр" 25 мая погибли 17 человек - опознаны 12 сотрудников и 4 посетителей. Два человека считаются пропавшими без вести.

Война •   •  10891 просмотра
Удар рф по харьковскому "Эпицентру": опознаны 16 жертв, без вести пропавшими считаются два человека