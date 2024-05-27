Премьер Италии высказалась против ударов по России западным оружием

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
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Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  149098 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  149027 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  161178 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  141111 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125428 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116597 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  108048 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101890 просмотра

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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Премьер Италии высказалась против ударов по России западным оружием

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони высказался против использования западного оружия, предоставленного Украине, для нанесения ударов по целям в России, не согласившись с предложением Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие удары.

Война •   •  1911 просмотра
Премьер Италии высказалась против ударов по России западным оружием

Макрон: европейская демократия никогда не имела столько врагов внутри и снаружи

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Европа сталкивается с многочисленными внутренними и внешними угрозами, что делает этот момент экзистенциальным, когда европейская демократия может погибнуть.

Война •   •  2811 просмотра
Макрон: европейская демократия никогда не имела столько врагов внутри и снаружи

Зеленский планирует рабочий визит в Испанию на следующей неделе - Reuters

Президент Владимир Зеленский планирует на следующей неделе совершить рабочий визит в Испанию, где встретится с испанским премьер-министром Педро Санчесом и королем Фелипе VI в Мадриде.

Война •   •  3550 просмотра
Зеленский планирует рабочий визит в Испанию на следующей неделе - Reuters

В Киеве установят 6 мини-ТЭЦ

Киевский городской совет утвердил концепцию установки 6 мини-ТЭЦ мощностью 20-324 МВт по всему городу, чтобы повысить устойчивость и автономность энергоснабжения Киева для до 300 000 жителей во время и после войны.

Экономика •   •  3957 просмотра
В Киеве установят 6 мини-ТЭЦ

Украинские гребцы завоевали семь наград на Кубке мира в Познани

Украинские гребцы завоевали 7 наград, среди которых 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые, на чемпионате мира по академической гребле в Познани, Польша, заняв четвертое место в общекомандном зачете с 10 медалями.

спорт •   •  4347 просмотра
Украинские гребцы завоевали семь наград на Кубке мира в Познани

Страны НАТО планируют создать "стену беспилотников" для защиты от российской агрессии

Шесть стран НАТО - Норвегия, Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва - договорились построить «стену из беспилотников» вдоль своих границ для защиты от российской агрессии и потенциальных провокаций с участием мигрантов.

Война •   •  5677 просмотра
Страны НАТО планируют создать "стену беспилотников" для защиты от российской агрессии

Фон дер Ляйен призвала подготовиться ЕС к возможной войне

Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость для ЕС инвестировать в оборону и укреплять свой оборонный потенциал для поддержания мира на континенте на фоне вторжения России в Украину и угроз Путина.

Война •   •  6252 просмотра
Фон дер Ляйен призвала подготовиться ЕС к возможной войне

Российские войска продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

Российские войска продвинулись вперед возле нескольких населенных пунктов, включая Сладкое, Новомихайловку, Сокол, Очеретино, Новоалександровку, Часовой Яр, Берестовое и заняли Нетайлово, согласно карте DeepState, хотя эта информация не была подтверждена Вооруженными силами Украины.

Война •   •  7286 просмотра
Российские войска продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

На выборах в Литве лидирует действующий президент Науседа

Действующий президент Гитанас Науседа лидирует с 76,64% голосов во втором туре президентских выборов в Литве, а премьер-министр Ингрида Шимоните - с 23,85%.

политика •   •  7414 просмотра
На выборах в Литве лидирует действующий президент Науседа

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по врагу - Генштаб

Украинские войска отбили многочисленные российские атаки на многих направлениях, вступив в 95 боевых столкновений, а Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по скоплениям противника.

Война •   •  8198 просмотра
Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по врагу - Генштаб