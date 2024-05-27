Премьер Италии высказалась против ударов по России западным оружием

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против применения западного оружия, предоставленного Украине, на территории России после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил разрешить Киеву поражать переданными Западом вооружениями цели за пределами своей границы. Об этом пишет la Repubblica, передает УНН.

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Мелони отметила, что позиция, когда Запад позволит бить своим оружием по территории России является «контрпродуктивной». Также она не согласилась с утверждением, что «Европа стоит на пороге расширения войны».

Я не знаю, почему Столтенберг так сказал, я думаю, что мы должны быть очень осторожными сказала премьер-министр, комментируя интервью Столтенберга для The Economist, где он предложил западным партнерам Украины отменить запрет на применение их оружия по целям на российской территории.

В то же время она согласилась с тем, что НАТО должно "оставаться твердым" и не показывать России, что Альянс "уступает".

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