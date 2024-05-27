Прем'єрка Італії висловилася проти ударів по росії західною зброєю
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловився проти використання західної зброї, наданої Україні, для нанесення ударів по цілях в Росії, не погодившись з пропозицією Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга дозволити такі удари.
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила проти застосування західної зброї, наданої Україні, на території росії після того, як генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував дозволити Києву вражати переданими Заходом озброєннями цілі за межами свого кордону. Про це пише la Repubblica, передає УНН.
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Мелоні зазначила, що позиція, коли захід дозволить бити своєю зброє по території Росії є "контрпродуктивною". Також вона не погодилась із ствердженням, що "Європа стоїть на порозі розширення війни".
Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю, що ми повинні бути дуже обережними
Водночас вона погодилася з тим, що НАТО має "залишатися твердим" та не показувати росії, що Альянс "поступається".
Столтенберг пояснив, в чому полягає проблема запрошення України в НАТО30.04.24, 12:51 • 77654 перегляди