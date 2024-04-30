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Столтенберг пояснив, в чому полягає проблема запрошення України в НАТО

Столтенберг пояснив, в чому полягає проблема запрошення України в НАТО

Київ • УНН

 • 77654 перегляди

Столтенберг пояснив, що проблема із запрошенням України до НАТО полягає в тому, що для цього потрібен консенсус усіх 32 членів Альянсу, який наразі відсутній.

Проблема щодо запрошення України в НАТО полягає в тому, що потрібен консенсус усіх 32 членів Альянсу, який наразі відсутній. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, та додав, що поки немає політичного спільного рішення яке принесе користь не лише Україні, але й НАТО для якого Київ буде повноправним членом, передає кореспондент УНН.

На запитання, коли Україна приєднається до НАТО та, що цьому перешкоджає, Столтенберг відповів:

"Проблема полягає в тому, що коли запрошуєте державу стати членом договору, то нам потрібна не просто більшість 32 союзників, нам потрібно щоб всі союзники погодилися. На даний момент ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність. Ми над цим працюємо, але поки ми не маємо такої згоди, поки ми не маємо політичного спільного рішення яке принесе користь не лише Україні, але й НАТО для якого Україна буде повноправним членом".

Він зазначив, що як тільки буде політична згода в НАТО приймуть рішення і Україна нагально приєднується до Альянсу.

"Але водночас потрібно наближати вас (українців - ред.) якомога ближче до НАТО. Я шкодую, що ми не можемо рухатися швидше, але така реальність Альянсу, що консенсус має бути досягнутий з будь-яких питань", - заявив Столтенберг під час спілкування з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО.

Разом з цим Столтенберг зазначив, що усі союзники заявили, що Україна буде державою-членом НАТО.

"Я це заявляв навіть сьогодні, що українське правильне місце у союзі. Нам потрібно рухатися до цієї мети, працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали всім натівським стандартам, щоб коли прийде політичне рішення ви могли це зробити", - сказав Столтенберг.

Доповнення

Раніше Столтенберг заявляв, що для того, щоб Україна стала членом НАТО, необхідний консенсус усіх 32 членів Альянсу. На саміті в липні цього, ймовірно, не вдасться досягти, але НАТО демонструватиме прогрес у наближенні України до членства в Альянсі.

Віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина називала ключових противників запрошення України в НАТО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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