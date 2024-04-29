Чи отримає Україна згоду на членство на липневому саміті НАТО: Столтенберг дав відповідь
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство України в Альянсі не буде досягнуто на липневому саміті, але НАТО продемонструє прогрес у наближенні України до членства.
Для того, щоб Україна стала членом НАТО, необхідний консенсус усіх 32 членів Альянсу. На саміті в липні цього, ймовірно, не вдасться досягти, але НАТО демонструватиме прогрес у наближенні України до членства в Альянсі. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
Для того, щоб це рішення було прийнято, нам необхідно, щоб всі члени Альянсу з цим погодилися, нам потрібен консенсус. Не більшість, а щоб всі 32 члени альянсу погодилися. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягнути на саміті в липні, але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства, і що цей день настане якомога швидше, коли Україна стане повноправним членом нашого альянсу
Він також зазначив, що зараз ведуться обговорення про те, як зміцнити військову підтримку України та гарантувати поставки таких сил і засобів, які в майбутньому забезпечать ЗСУ можливість зайняти своє місце в Альянсі.
Нагадаємо
Україна і НАТО досягли найвищого рівня відносин з часів незалежності України, але Україна буде в Альянсі, оскільки це має вирішальне значення для європейської та євроатлантичної безпеки, заявив Президент Зеленський.