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Чи отримає Україна згоду на членство на липневому саміті НАТО: Столтенберг дав відповідь

Чи отримає Україна згоду на членство на липневому саміті НАТО: Столтенберг дав відповідь

Київ • УНН

 • 17880 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство України в Альянсі не буде досягнуто на липневому саміті, але НАТО продемонструє прогрес у наближенні України до членства.

Для того, щоб Україна стала членом НАТО, необхідний консенсус усіх 32 членів Альянсу. На саміті в липні цього, ймовірно, не вдасться досягти, але НАТО демонструватиме прогрес у наближенні України до членства в Альянсі. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Для того, щоб це рішення було прийнято, нам необхідно, щоб всі члени Альянсу з цим погодилися, нам потрібен консенсус. Не більшість, а щоб всі 32 члени альянсу погодилися. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягнути на саміті в липні, але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства, і що цей день настане якомога швидше, коли Україна стане повноправним членом нашого альянсу 

– заявив Столтенберг.

Він також зазначив, що зараз ведуться обговорення про те, як зміцнити військову підтримку України та гарантувати поставки таких сил і засобів, які в майбутньому забезпечать ЗСУ можливість зайняти своє місце в Альянсі.

Нагадаємо

Україна і НАТО досягли найвищого рівня відносин з часів незалежності України, але Україна буде в Альянсі, оскільки це має вирішальне значення для європейської та євроатлантичної безпеки, заявив Президент Зеленський.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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