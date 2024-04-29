Получит ли Украина согласие на членство на июльском саммите НАТО: Столтенберг дал ответ

Для того, чтобы Украина стала членом НАТО, необходим консенсус всех 32 членов Альянса. На саммите в июле этого, вероятно, не удастся достичь, но НАТО будет демонстрировать прогресс в приближении Украины к членству в Альянсе. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Для того, чтобы это решение было принято, нам необходимо, чтобы все члены Альянса с этим согласились, нам нужен консенсус. Не большинство, а чтобы все 32 члена альянса согласились. Я не ожидаю, что такого согласия нам удастся достичь на саммите в июле, но я думаю, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину к членству, и что этот день наступит как можно скорее, когда Украина станет полноправным членом нашего альянса - заявил Столтенберг.

Он также отметил, что сейчас ведутся обсуждения о том, как укрепить военную поддержку Украины и гарантировать поставки таких сил и средств, которые в будущем обеспечат ВСУ возможность занять свое место в Альянсе.

Напомним

Украина и НАТО достигли самого высокого уровня отношений со времен независимости Украины, но Украина будет в Альянсе, поскольку это имеет решающее значение для европейской и евроатлантической безопасности, заявил Президент Зеленский.