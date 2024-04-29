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Україна заслуговує на запрошення в НАТО - Зеленський

Україна заслуговує на запрошення в НАТО - Зеленський

Київ • УНН

 • 16459 перегляди

Україна і НАТО досягли найвищого рівня відносин з часів незалежності України, але Україна буде в Альянсі, оскільки це має вирішальне значення для європейської та євроатлантичної безпеки, заявив Президент Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та НАТО досягли найбільшого рівня відносин за час незалежності нашої держави, але не найбільшого з можливих. Глава держави наголосив, що Україна буде в Альянсі, бо вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України, передає УНН.

Загалом сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли рівня відносин найбільшого за весь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих і саме про це ми сьогодні говорили. Очевидно, що Україна буде в Альянсі, бо вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України. Саме нашу державу, наших людей і наш потенціал росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації всього європейського та євроатлантичного простору. І тому саме у захисті нашої держави є відповідь на питання про надійну і довготривалу спільну безпеку 

- сказав Зеленський під час пресконференції за результатами зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Зеленський додав, що Україна заслуговує на запрошення в НАТО.

"Ми вважаємо, що Альянс не повинен боятися власної сили та немає права відступити від власних правил лише тому, що такого відступу хочуть у кремлі", - додав Президент.

Нагадаємо

Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві. За словами Глави держави, під час зустрічі було обговорено створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро терміном на п’ять років.

Павло Башинський

Павло Башинський

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