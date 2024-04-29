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Зеленський обговорив із Столтенбергом створення спеціального Фонду підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро

Зеленський обговорив із Столтенбергом створення спеціального Фонду підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро

Київ • УНН

 • 22421 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з президентом Зеленським у Києві та обговорив створення фонду на 100 мільярдів євро протягом 5 років для фінансової підтримки оборони України.

Сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві. За словами Глави держави, під час зустрічі було обговорено створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро терміном на п’ять років, передає УНН.

... сьогодні ми обговорили ініціативу Єнса щодо створення спеціального Фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 млрд євро терміном на п’ять років. У союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу 

- сказав Зеленський.

Він додав, що важливо, щоб створення фонду було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки.

Нагадаємо

До Києва з неоголошеним візитом прибув Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Павло Башинський

Павло Башинський

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