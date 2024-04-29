Зеленский обсудил со Столтенбергом создание специального Фонда поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По словам Главы государства, во время встречи обсуждалось создание специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро сроком на пять лет, передает УНН.

... сегодня мы обсудили инициативу Йенса по созданию специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро сроком на пять лет. У союзников действительно есть возможность воплотить в жизнь такую инициативу - сказал Зеленский.

Он добавил, что важно, чтобы создание фонда было не за счет двусторонних объемов, которые отмечены нашими соглашениями по гарантиям безопасности.

Напомним

В Киев с необъявленным визитом прибыл Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.