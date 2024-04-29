Украина заслуживает приглашения в НАТО - Зеленский - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и НАТО достигли наибольшего уровня отношений за время независимости нашего государства, но не самого большого из возможных. Глава государства подчеркнул, что Украина будет в Альянсе, потому что уже невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины, передает УНН.

В целом сегодня мы можем отметить, что Украина и Альянс достигли уровня отношений наибольшего за все время нашей независимости. Но не самого большого из возможных и именно об этом мы сегодня говорили. Очевидно, что Украина будет в Альянсе, потому что уже невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины. Именно наше государство, наших людей и наш потенциал россия стремится сделать своим плацдармом для дальнейшей дестабилизации всего европейского и евроатлантического пространства. И поэтому именно в защите нашего государства есть ответ на вопрос о надежной и долговременной общей безопасности - сказал Зеленский во время пресс-конференции по результатам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский добавил, что Украина заслуживает приглашения в НАТО.

"Мы считаем, что Альянс не должен бояться собственной силы и не имеет права отступить от собственных правил только потому, что такого отступления хотят в Кремле", - добавил Президент.

Напомним

Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. По словам Главы государства, во время встречи обсуждалось создание специального Фонда финансовой поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро сроком на пять лет.