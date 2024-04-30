Столтенберг объяснил, в чем заключается проблема приглашения Украины в НАТО

Проблема относительно приглашения Украины в НАТО заключается в том, что нужен консенсус всех 32 членов Альянса, который пока отсутствует. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и добавил, что пока нет политического общего решения, которое принесет пользу не только Украине, но и НАТО для которого Киев будет полноправным членом, передает корреспондент УНН.

На вопрос, когда Украина присоединится к НАТО и, что этому препятствует, Столтенберг ответил:

"Проблема заключается в том, что когда приглашаете государство стать членом договора, то нам нужно не просто большинство 32 союзников, нам нужно чтобы все союзники согласились. На данный момент мы не достигли такого согласия. В этом заключается реальность. Мы над этим работаем, но пока мы не имеем такого согласия, пока мы не имеем политического общего решения, которое принесет пользу не только Украине, но и НАТО, для которого Украина будет полноправным членом".

Он отметил, что как только будет политическое согласие в НАТО примут решение и Украина срочно присоединяется к Альянсу.

"Но в то же время нужно приближать вас (украинцев - ред.) как можно ближе к НАТО. Я сожалею, что мы не можем двигаться быстрее, но такова реальность Альянса, что консенсус должен быть достигнут по любым вопросам", - заявил Столтенберг во время общения с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО.

Вместе с этим Столтенберг отметил, что все союзники заявили, что Украина будет государством-членом НАТО.

"Я это заявлял даже сегодня, что украинское правильное место в союзе. Нам нужно двигаться к этой цели, работать много для того, чтобы вы были полностью взаимосовместимы, соответствовали всем натовским стандартам, чтобы когда придет политическое решение вы могли это сделать", - сказал Столтенберг.

Дополнение

Ранее Столтенберг заявлял, что для того, чтобы Украина стала членом НАТО, необходим консенсус всех 32 членов Альянса. На саммите в июле этого, вероятно, не удастся достичь, но НАТО будет демонстрировать прогресс в приближении Украины к членству в Альянсе.

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина называла ключевых противников приглашения Украины в НАТО.