Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского

Венгерское правительство обнародовало текст национальной петиции, которую разошлют гражданам для сбора подписей против дальнейшего финансирования Украины со стороны Евросоюза. Кампания, построенная на жесткой антибрюссельской риторике, разворачивается на фоне подготовки к парламентским выборам, где партия Виктора Орбана впервые за долгое время может потерять лидерство. Об этом пишет УНН со ссылкой на публикацию правительства Венгрии в Facebook.

Детали

На бланках петиции изображен президент Украины Владимир Зеленский с протянутой рукой, которого якобы поддерживают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер европейских консерваторов Манфред Вебер. Основной посыл документа заключается в том, что Брюссель якобы планирует выделить Украине 800 миллиардов долларов в течение следующих лет, что приведет к обнищанию венгров.

Брюссельские бюрократы готовятся забрать у европейцев и у нас, венгров, сотни миллиардов, обещанных Украине – говорится в тексте.

Авторы петиции утверждают, что из-за поддержки Киева в Венгрии могут отменить 13-ю и 14-ю пенсии, повысить налоги и прекратить субсидирование коммунальных тарифов.

Политический контекст и выборы 2026 года

Правительство предлагает избирателям выбрать три позиции "нет": дальнейшему финансированию войны, оплате функционирования украинского государства в течение 10 лет и повышению тарифов. 12 апреля в Венгрии состоятся решающие парламентские выборы.

По данным последних социологических опросов, правящая партия "Фидес" сейчас уступает оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра. Аналитики рассматривают эту петицию как инструмент мобилизации электората Орбана через запугивание экономическими последствиями поддержки Украины. В самом ЕС упреки Будапешта относительно суммы в 800 миллиардов долларов и "планов вступить в войну" называют дезинформацией.

