Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 13882 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 23822 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 20993 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 33117 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 22392 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 40939 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 22929 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17498 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 35530 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27999 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
1.9м/с
90%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 26450 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный27 января, 15:33 • 15993 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 19295 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 11296 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 11066 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 33107 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 26509 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 40931 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 42782 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 35528 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Петр Павел
Кир Стармер
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Львов
Китай
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 11110 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 11343 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 19336 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 25370 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 33076 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Отопление

Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Венгерское правительство начало кампанию по сбору подписей против финансирования Украины со стороны ЕС, аргументируя это угрозой обнищания венгров. Кампания разворачивается накануне выборов, где партия Орбана может потерять лидерство.

Правительство Венгрии запустило петицию против финансовой помощи Украине перед выборами с провокационными изображениями Зеленского

Венгерское правительство обнародовало текст национальной петиции, которую разошлют гражданам для сбора подписей против дальнейшего финансирования Украины со стороны Евросоюза. Кампания, построенная на жесткой антибрюссельской риторике, разворачивается на фоне подготовки к парламентским выборам, где партия Виктора Орбана впервые за долгое время может потерять лидерство. Об этом пишет УНН со ссылкой на публикацию правительства Венгрии в Facebook.

Детали

На бланках петиции изображен президент Украины Владимир Зеленский с протянутой рукой, которого якобы поддерживают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер европейских консерваторов Манфред Вебер. Основной посыл документа заключается в том, что Брюссель якобы планирует выделить Украине 800 миллиардов долларов в течение следующих лет, что приведет к обнищанию венгров.

Венгрия обвиняет Украину во вмешательстве в выборы и вызывает посла26.01.26, 23:20 • 6176 просмотров

Брюссельские бюрократы готовятся забрать у европейцев и у нас, венгров, сотни миллиардов, обещанных Украине

– говорится в тексте.

Авторы петиции утверждают, что из-за поддержки Киева в Венгрии могут отменить 13-ю и 14-ю пенсии, повысить налоги и прекратить субсидирование коммунальных тарифов.

Политический контекст и выборы 2026 года

Правительство предлагает избирателям выбрать три позиции "нет": дальнейшему финансированию войны, оплате функционирования украинского государства в течение 10 лет и повышению тарифов. 12 апреля в Венгрии состоятся решающие парламентские выборы.

Лидер венгерской оппозиции призвал политические силы воздержаться от выборов, чтобы объединиться против Орбана27.01.26, 15:52 • 2600 просмотров

По данным последних социологических опросов, правящая партия "Фидес" сейчас уступает оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра. Аналитики рассматривают эту петицию как инструмент мобилизации электората Орбана через запугивание экономическими последствиями поддержки Украины. В самом ЕС упреки Будапешта относительно суммы в 800 миллиардов долларов и "планов вступить в войну" называют дезинформацией. 

Орбан обещает не пускать Украину в ЕС в течение 100 лет: реакция Сибиги не заставила себя ждать24.01.26, 16:02 • 12774 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Государственный бюджет
Пенсионный возраст
Социальная сеть
Война в Украине
Манфред Вебер
Европейская комиссия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Виктор Орбан