Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Угорський уряд розпочав кампанію зі збору підписів проти фінансування України з боку ЄС, аргументуючи це загрозою зубожіння угорців. Кампанія розгортається напередодні виборів, де партія Орбана може втратити лідерство.

Уряд Угорщини запустив петицію проти фінансової допомоги Україні перед виборами з провокативними зображеннями Зеленського

Угорський уряд оприлюднив текст національної петиції, яку розішлють громадянам для збору підписів проти подальшого фінансування України з боку Євросоюзу. Кампанія, побудована на жорсткій антибрюссельській риториці, розгортається на тлі підготовки до парламентських виборів, де партія Віктора Орбана вперше за тривалий час може втратити лідерство. Про це пише УНН із посиланням на публікацію уряду Угорщини у Facebook.

Деталі

На бланках петиції зображено президента України Володимира Зеленського з простягнутою рукою, якого нібито підтримують очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідер європейських консерваторів Манфред Вебер. Основний посил документа полягає в тому, що Брюссель нібито планує виділити Україні 800 мільярдів доларів протягом наступних років, що призведе до зубожіння угорців.

Угорщина звинувачує Україну у втручанні у вибори та викликає посла26.01.26, 23:20 • 6176 переглядiв

Брюссельські бюрократи готуються забрати у європейців і у нас, угорців, сотні мільярдів, обіцяних Україні

– йдеться в тексті.

Автори петиції стверджують, що через підтримку Києва в Угорщині можуть скасувати 13-ту та 14-ту пенсії, підвищити податки та припинити субсидування комунальних тарифів.

Політичний контекст та вибори 2026 року

Уряд пропонує виборцям обрати три позиції "ні": подальшому фінансуванню війни, оплаті функціонування української держави протягом 10 років та підвищенню тарифів. 12 квітня в Угорщині відбудуться вирішальні парламентські вибори.

Лідер угорської опозиції закликав політичні сили утриматися від виборів, щоб об’єднатися проти Орбана27.01.26, 15:52 • 2600 переглядiв

За даними останніх соціологічних опитувань, правляча партія "Фідес" наразі поступається опозиційній партії "Тиса" Петера Мадяра. Аналітики розглядають цю петицію як інструмент мобілізації електорату Орбана через залякування економічними наслідками підтримки України. В самому ЄС закиди Будапешта щодо суми у 800 мільярдів доларів та "планів вступити у війну" називають дезінформацією. 

Орбан обіцяє не пускати Україну в ЄС впродовж 100 років: реакція Сибіги не забарилась24.01.26, 16:02 • 12774 перегляди

Степан Гафтко

