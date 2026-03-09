Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли

instagram.com/badgalriri

У США у неділю вдень особняк співачки Ріанни (Rihanna) в Лос-Анджелесі був обстріляний, за це заарештували жінку, з посиланням на поліцію повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

За даними департаменту поліції Лос-Анджелеса та джерел, знайомих з перебігом розслідування, у неділю вдень особняк Ріанни був обстріляний, коли співачка та бізнесвумен перебувала вдома.

За даними поліції Лос-Анджелеса, підозрювану, 30-річну жінку, було заарештовано. Мотив поки що не зрозумілий, розслідування триває.

Джерела повідомили ABC News, що Ріанна була вдома, але ніхто не постраждав.

За словами джерел, по будинку було зроблено кілька пострілів, але жоден із них не потрапив усередину, лише зовні. Однак кілька куль потрапили у зовнішню частину будинку, а також у припаркований перед ним автомобіль.

Джерела повідомили, що передбачувана зброя, використана жінкою, це гвинтівка типу AR.

На аудіозаписі переговорів чути, як співробітники поліції кажуть, що за автомобілем Tesla підозрюваної прямував гелікоптер поліції Лос-Анджелеса до парковки торгового центру, де її зупинили та затримали патрульні.

У США жінка стріляла у водіїв, заявивши, що Бог велів їй це через затемнення