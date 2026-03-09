$43.730.0850.540.36
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 23741 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 48750 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 75084 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 45448 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 41552 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 31577 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40416 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 81480 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 45071 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли

Київ • УНН

 • 3378 перегляди

У США затримали 30-річну жінку, яка обстріляла будинок Ріанни з гвинтівки AR. Співачка була всередині, але внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли
instagram.com/badgalriri

У США у неділю вдень особняк співачки Ріанни (Rihanna) в Лос-Анджелесі був обстріляний, за це заарештували жінку, з посиланням на поліцію повідомляє ABC News, пише УНН.

Деталі

За даними департаменту поліції Лос-Анджелеса та джерел, знайомих з перебігом розслідування, у неділю вдень особняк Ріанни був обстріляний, коли співачка та бізнесвумен перебувала вдома.

За даними поліції Лос-Анджелеса, підозрювану, 30-річну жінку, було заарештовано. Мотив поки що не зрозумілий, розслідування триває.

Джерела повідомили ABC News, що Ріанна була вдома, але ніхто не постраждав.

За словами джерел, по будинку було зроблено кілька пострілів, але жоден із них не потрапив усередину, лише зовні. Однак кілька куль потрапили у зовнішню частину будинку, а також у припаркований перед ним автомобіль.

Джерела повідомили, що передбачувана зброя, використана жінкою, це гвинтівка типу AR.

На аудіозаписі переговорів чути, як співробітники поліції кажуть, що за автомобілем Tesla підозрюваної прямував гелікоптер поліції Лос-Анджелеса до парковки торгового центру, де її зупинили та затримали патрульні.

У США жінка стріляла у водіїв, заявивши, що Бог велів їй це через затемнення09.04.24, 12:58 • 23302 перегляди

Юлія Шрамко

