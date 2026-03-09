Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали

$43.8150.90
ukenru
06:12 • 3398 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 20840 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 46097 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 69865 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 43025 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 40094 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 30763 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40095 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 81293 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 44992 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3м/с
53%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Великобритания осталась с запасами газа всего на два дня - Daily Mail8 марта, 21:23 • 16104 просмотра
Россия массово завозит мигрантов из Центральной Азии на ВОТ и вербует их в армию - ЦНС8 марта, 22:19 • 15060 просмотра
Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину9 марта, 00:53 • 21861 просмотра
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе03:17 • 15577 просмотра
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto05:15 • 7268 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 69898 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 84852 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 89535 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 119073 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 81141 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Украина
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 678 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 25495 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 32839 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 34866 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 35476 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Financial Times
9К720 Искандер
The New York Times

Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали

Киев • УНН

 • 700 просмотра

В США задержали 30-летнюю женщину, которая обстреляла дом Рианны из винтовки AR. Певица была внутри, но в результате инцидента никто не пострадал.

Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали
instagram.com/badgalriri

В США в воскресенье днем особняк певицы Рианны (Rihanna) в Лос-Анджелесе был обстрелян, за это арестовали женщину, со ссылкой на полицию сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

По данным департамента полиции Лос-Анджелеса и источников, знакомых с ходом расследования, в воскресенье днем особняк Рианны был обстрелян, когда певица и бизнес-вумен находилась дома.

По данным полиции Лос-Анджелеса, подозреваемая, 30-летняя женщина, была арестована. Мотив пока не ясен, расследование продолжается.

Источники сообщили ABC News, что Рианна была дома, но никто не пострадал.

По словам источников, по дому было произведено несколько выстрелов, но ни один из них не попал внутрь, только снаружи. Однако несколько пуль попали во внешнюю часть дома, а также в припаркованный перед ним автомобиль.

Источники сообщили, что предполагаемое оружие, использованное женщиной, это винтовка типа AR.

На аудиозаписи переговоров слышно, как сотрудники полиции говорят, что за автомобилем Tesla подозреваемой следовал вертолет полиции Лос-Анджелеса до парковки торгового центра, где ее остановили и задержали патрульные.

В США женщина стреляла в водителей, заявив, что Бог велел ей это из-за затмения09.04.24, 12:58 • 23302 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Недвижимость
Музыкант
Тесла, Инк.
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес