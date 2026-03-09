Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали

instagram.com/badgalriri

В США в воскресенье днем особняк певицы Рианны (Rihanna) в Лос-Анджелесе был обстрелян, за это арестовали женщину, со ссылкой на полицию сообщает ABC News, пишет УНН.

Детали

По данным департамента полиции Лос-Анджелеса и источников, знакомых с ходом расследования, в воскресенье днем особняк Рианны был обстрелян, когда певица и бизнес-вумен находилась дома.

По данным полиции Лос-Анджелеса, подозреваемая, 30-летняя женщина, была арестована. Мотив пока не ясен, расследование продолжается.

Источники сообщили ABC News, что Рианна была дома, но никто не пострадал.

По словам источников, по дому было произведено несколько выстрелов, но ни один из них не попал внутрь, только снаружи. Однако несколько пуль попали во внешнюю часть дома, а также в припаркованный перед ним автомобиль.

Источники сообщили, что предполагаемое оружие, использованное женщиной, это винтовка типа AR.

На аудиозаписи переговоров слышно, как сотрудники полиции говорят, что за автомобилем Tesla подозреваемой следовал вертолет полиции Лос-Анджелеса до парковки торгового центра, где ее остановили и задержали патрульные.

