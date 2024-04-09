В США женщина стреляла в водителей, заявив, что Бог велел ей это из-за затмения

В американском штате Флорида женщина, которая заявила, что собирается устроить стрельбу по указанию Бога из-за солнечного затмения, подстрелила двух водителей, со ссылкой на дорожный патруль штата сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, женщина выписалась из отеля и сказала сотрудникам, что собирается устроить стрельбу "по указанию Бога из-за солнечного затмения", а затем подстрелила двух водителей на межштатной автомагистрали, после чего ее арестовали и обвинили в покушении на убийство в понедельник.

22-летняя Тайлон Нишель Селестин из Джорджии выехала на шоссе в 180 километрах от границы с Алабамой в районе Флориды Панхендл и направилась на запад. В радиусе 8 километров она несколько раз выстрелила в проезжающую машину, задев руку водителя, говорится в заявлении ведомства.

Затем она выстрелила во вторую машину, ранив водителя в шею. Водитель получил травмы и был госпитализирован.

Полицейские остановили женщину после того, как она проехала около 26 километров, и нашли у нее винтовку AR-15 и 9-мм пистолет. Ее задержали и поместили в тюрьму округа Холмс. Ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство, причинении травм при отягчающих обстоятельствах с использованием смертоносного оружия и ненадлежащем использовании огнестрельного оружия.

Напомним

Полное солнечное затмение охватило Северную Америку 8 апреля, его было видно от Мексики до США и Канады.