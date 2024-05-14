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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Пожарный флот и дополнительные бригады спасателей: в ЕС готовятся к сезону лесных пожаров
ЕС увеличивает финансирование пожарных бригад, разворачивает отдельные подразделения в уязвимых странах и расширяет свой противопожарный флот на 28 самолетов и 4 вертолета для борьбы с ожидаемым суровым сезоном лесных пожаров из-за изменения климата.
Экстремальные погодные условия в Китае уничтожили урожай личи стоимостью 4 млрд долларов
Экстремальные погодные условия в Китае, включая необычно теплую зиму, за которой последовали проливные весенние дожди, уничтожили в этом году почти половину урожая личи стоимостью 4 миллиарда долларов.
российский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 17
По меньшей мере 17 человек, в том числе 12-летний мальчик и 8-летняя девочка, были ранены в результате российского удара по Харькову, причем один гражданский человек находится в тяжелом состоянии, а 11 человек получили ранения средней тяжести.
Количество внутренних переселенцев в мире достигло беспрецедентного уровня
В 2023 году конфликты и насилие заставили покинуть свои дома рекордные 75,9 миллиона человек в 66 странах, половина из которых проживает в странах Африки к югу от Сахары, согласно докладу Центра мониторинга внутреннего перемещения.
На Харьковщине сегодня эвакуировали уже 140 человек
Сегодня 140 человек были эвакуированы из прифронтовых районов Харьковской области, эвакуация все еще продолжается, сообщает местная полиция.
Получатели жилищных субсидий могут рассчитывать на помощь: в ПФУ разъяснили критерии
Получатели жилищных субсидий и льгот, которые получали их до 24 февраля 2022 года, проживали на оккупированной территории или территории проведения антитеррористической операции и не обратились за переназначением, могут продолжить получать выплаты до 1 июля 2024 года, подав соответствующее заявление в органы Пенсионного фонда Украины.
Юн Сок Йоль подтвердил Зеленскому участие Южной Кореи в Саммите мира
Президент Южной Кореи Юн Сок Йол подтвердил президенту Зеленскому, что Южная Корея примет участие в предстоящем Мирном саммите в Швейцарии, чтобы обсудить вопросы справедливого и прочного мира в Украине.
В Харькове снова раздаются взрывы: по городу наносят удары
В Харькове снова прогремели взрывы, город обстреливают, о чем сообщили городской голова и председатель Харьковской областной военной администрации.
Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО Украины для защиты энергообъектов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, где обсудил пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов, усиление противовоздушной обороны Украины, конфискацию российских активов в пользу Киева и создание возможностей для инвестиций частного сектора США в Украину.
На Киевщине построят вторую очередь "Чудо-городка ХАНСЕНА" для ВПЛ старшего возраста
Вторая очередь жилого комплекса Hansen's Miracle Village для пожилых внутренне перемещенных лиц будет построена в селе Колонщина Киевской области, что обеспечит жильем еще до 200 человек, которые потеряли свои дома из-за российской оккупации.