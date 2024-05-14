Пожарный флот и дополнительные бригады спасателей: в ЕС готовятся к сезону лесных пожаров

Накануне летней жары и прогнозируемого сезона лесных пожаров ЕС увеличивает финансирование пожарных команд и разворачивает отдельные отряды в наиболее уязвимых странах блока. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

Детали

В частности, этим летом 556 пожарных из 12 стран будут стратегически размещены в ключевых точках Европы, таких как Франция, Греция, Португалия и Испания, готовые помочь местным пожарным службам в борьбе с лесными пожарами.

Кроме того, этим летом будет специальный флот самолетов rescEU для тушения пожаров, состоящий из 28 самолетов и 4 вертолетов, размещенных в 10 государствах-членах - говорится в заявлении Еврокомиссии.

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Дополнение

Комиссия также выделила в общей сложности 600 миллионов евро на финансирование будущего приобретения 12 новых пожарных самолетов, которые будут распределены между шестью странами-членами ЕС.

Кроме того, планируется приобрести несколько вертолетов для усиления воздушного пожарного флота ЕС.

Напомним,

В ООН заявили, что 2023 год установил абсолютный температурный рекорд за последние 10 лет, однако 2024 год может оказаться еще более жарким.