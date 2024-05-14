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Пожежний флот та додаткові бригади рятувальників: у ЄС готуються до сезону лісових пожеж

Пожежний флот та додаткові бригади рятувальників: у ЄС готуються до сезону лісових пожеж

Київ • УНН

 • 33639 перегляди

ЄС збільшує фінансування пожежних бригад, розгортає окремі підрозділи у вразливих країнах і розширює свій протипожежний флот на 28 літаків і 4 вертольоти для боротьби з очікуваним суворим сезоном лісових пожеж через зміну клімату.

Напередодні літньої спеки та прогнозованого сезону лісових пожеж ЄС збільшує фінансування пожежних команд та розгортає окремі загони у найбільш вразливих країнах блоку. Про це пише УНН з посиланням на заяву Європейської комісії.

Деталі

Зокрема, цього літа 556 пожежників з 12 країн будуть стратегічно розміщені в ключових точках Європи, таких як Франція, Греція, Португалія та Іспанія, готові допомогти місцевим пожежним службам у боротьбі з лісовими пожежами.

Крім того, цього літа буде спеціальний флот літаків rescEU для гасіння пожеж, що складається з 28 літаків і 4 гелікоптерів, розміщених у 10 державах-членах

- йдеться в заяві Єврокомісії.

ЄС має підготуватися до "катастрофічних" наслідків зміну клімату - Європейська агенція довкілля 11.03.24, 15:10 • 23204 перегляди

Доповнення

Комісія також виділила загалом 600 мільйонів євро на фінансування майбутнього придбання 12 нових пожежних літаків, які будуть розподілені між шістьма країнами-членами ЄС.

Окрім того, планується придбати кілька гелікоптерів для посилення повітряного пожежного флоту ЄС.

Нагадаємо

В ООН заявили, що  2023 рік встановив абсолютний температурний рекорд за останні 10 років, проте 2024 рік може виявитись ще спекотнішим.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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