Поток помощи США позволит Украине выстоять в течение 2024 года - Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена уверена, что Украина выстоит во время усиленных атак, к которым россия прибегла на линии фронта. Об этом во время общения с журналистами заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 10 мая, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

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"Мы ожидали, что россия начнет наступление на Харьков, и тесно сотрудничали с Украиной, чтобы помочь им подготовиться. В ближайшие недели россия, вероятно, усилит интенсивность атак и введет дополнительные войска, пытаясь создать буферную зону вдоль украинской границы", - сказал чиновник Белого дома.

Он также выразил уверенность в украинских Вооруженных силах и заверил, что администрация президента США круглосуточно работает над тем, чтобы обеспечить ВСУ оборудованием и оружием, необходимым для защиты от этих атак.

Кирби отметил, что поставки из США включают боеприпасы, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие - немало из этого уже доставлено в Украину.

Он также напомнил, что президент США Джо Байден ранее в тот же день подписал еще один пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов.

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россия достигла тактических успехов на востоке Украины, указал Кирби, в частности, в последние месяцы - "пока мы ждали, пока Конгресс отреагирует на просьбу президента о дополнительном финансировании".

Вполне возможно, предполагает чиновник, что россия достигнет дальнейших успехов в ближайшие недели. "Но мы не ожидаем серьезных прорывов, поток помощи США позволит Украине выстоять эти атаки в течение 2024 года", - указал чиновник.

Кирби подчеркнул, что союзники должны "двигаться с чувством срочности", чтобы помочь Украине получить то, что ей нужно на поле боя.

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Он также добавил, что Украина "сохраняет ключевые преимущества в этой борьбе" и что украинские войска "остаются устойчивой и эффективной боевой силой, которая наносит значительные потери российским военным".

"Словом, путь впереди будет сложным, но никто не должен недооценивать украинский народ и никто не должен недооценивать преданность и решимость президента Байдена поддерживать Украину", - подытожил Кирби.