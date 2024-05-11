Поток помощи США позволит Украине выстоять в течение 2024 года - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  125815 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  145887 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  153515 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  143715 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  148995 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129777 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132696 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121973 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168021 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150769 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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7 мая 2024, 11:15  •  328428 просмотра

Поток помощи США позволит Украине выстоять в течение 2024 года - Белый дом

Администрация Байдена уверена, что Украина выдержит усиленные атаки россии на линии фронта, а США предоставят необходимое оборудование, оружие и помощь.

Война •   •  3292 просмотра
Поток помощи США позволит Украине выстоять в течение 2024 года - Белый дом

В Донецкой области оккупанты убили двух жителей, а трое - получили ранения

В Донецкой области за минувшие сутки российские войска убили 2 мирных жителей и ранили еще 3.

Общество •   •  4680 просмотра
В Донецкой области оккупанты убили двух жителей, а трое - получили ранения

Херсонская область под обстрелами: в результате нападений оккупантов 4 человека получили ранения

4 человека получили ранения, повреждены 3 частных дома, административное здание и частные автомобили в результате вражеских обстрелов во многих населенных пунктах Херсонской области.

Общество •   •  6420 просмотра
Херсонская область под обстрелами: в результате нападений оккупантов 4 человека получили ранения

За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 108 авиационных атак, 120 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 108 авиаударов и 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  8294 просмотра
За сутки рф нанесла 7 ракетных ударов, 108 авиационных атак, 120 залповых обстрелов

Вражеские беспилотники-камикадзе повредили дома и инфраструктуру на Днепропетровщине

Вражеские беспилотники-камикадзе атаковали Днепропетровскую область, повредив два частных дома и один объект инфраструктуры, но обошлось без жертв.

Общество •   •  9860 просмотра
Вражеские беспилотники-камикадзе повредили дома и инфраструктуру на Днепропетровщине

рф несет потери: 1320 человек личного состава, 15 танков, 40 бронированных машин уничтожено за сутки

За минувшие сутки рф потеряла 1320 военнослужащих, в результате чего, по данным украинских военных, ее общие боевые потери с начала вторжения составили 481 030 военнослужащих.

Война •   •  10115 просмотра
рф несет потери: 1320 человек личного состава, 15 танков, 40 бронированных машин уничтожено за сутки

Вражеская атака: за сутки рф 380 ударила по Запорожской области, без пострадавших

За минувшие сутки противник нанес 380 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области, включая ракетные, беспилотные, реактивные и артиллерийские обстрелы, но обошлось без жертв и пострадавших.

Общество •   •  10284 просмотра
Вражеская атака: за сутки рф 380 ударила по Запорожской области, без пострадавших

Пожар на железнодорожной станции ростовской области рф: цистерна с топливом вспыхнула, пострадавших нет

На железнодорожной станции куберле в орловском районе ростовской области рф загорелась цистерна с горючим на площади 200 квадратных метров, но никто не пострадал.

Новости Мира •   •  10532 просмотра
Пожар на железнодорожной станции ростовской области рф: цистерна с топливом вспыхнула, пострадавших нет

Оккупанты совершили две атаки на Николаевщину: обстрел акватории и повреждение дома в селе Дмитровка

Вчера рф обстреляла акваторию Очаковской общины и повредила дом в селе Дмитровка Николаевской области, но обошлось без жертв.

Общество •   •  12487 просмотра
Оккупанты совершили две атаки на Николаевщину: обстрел акватории и повреждение дома в селе Дмитровка

Самый сильный солнечный шторм с 2003 года обрушился на Землю, вызвав полярные сияния

Земля пережила самый сильный солнечный шторм с 2003 года, вызвавший впечатляющие полярные сияния.

Новости Мира •   •  12477 просмотра
Самый сильный солнечный шторм с 2003 года обрушился на Землю, вызвав полярные сияния