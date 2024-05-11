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Потік допомоги США дозволить Україні вистояти протягом 2024 року - Білий дім

Потік допомоги США дозволить Україні вистояти протягом 2024 року - Білий дім

Київ • УНН

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Адміністрація Байдена впевнена, що Україна витримає посилені атаки росії на лінії фронту, а США нададуть необхідне обладнання, зброю та допомогу.

Адміністрація президента США Джо Байдена впевнена, що Україна вистоїть під час посилених атак, до яких росія вдалася на лінії фронту. Про це під час спілкування з журналістами заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі 10 травня, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Деталі

"Ми очікували, що росія розпочне наступ на Харків, і тісно співпрацювали з Україною, щоб допомогти їм підготуватися. Найближчими тижнями росія, імовірно, посилить інтенсивність атак та введе додаткові війська, намагаючись створити буферну зону вздовж українського кордону", – сказав посадовець Білого дому.

Він також висловив упевненість в українських Збройних силах і запевнив, що адміністрація президента США цілодобово працює над тим, щоб забезпечити ЗСУ обладнанням та зброєю, необхідною для захисту від цих атак.

Кірбі наголосив, що поставки зі США включають боєприпаси, артилерійські снаряди, протитанкову зброю - чимало з цього вже доставлено в Україну.

Він також нагадав, що президент США Джо Байден раніше того ж дня підписав ще один пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

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росія досягла тактичних успіхів на сході України, вказав Кірбі, зокрема, останніми місяцями – "поки ми чекали, поки Конгрес відреагує на прохання президента про додаткове фінансування".

Цілком можливо, припускає посадовець, що росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні. "Але ми не очікуємо серйозних проривів, потік допомоги США дозволить Україні вистояти ці атаки протягом 2024 року", – вказав посадовець.

Кірбі наголосив, що союзники повинні "рухатися з почуттям терміновості", щоб допомогти Україні отримати те, що їй потрібно на полі бою.

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Він також додав, що Україна "зберігає ключові переваги в цій боротьбі" та що українські війська "залишаються стійкою та ефективною бойовою силою, яка завдає значних втрат російським військовим".

"Словом, шлях попереду буде складним, але ніхто не повинен недооцінювати український народ і ніхто не повинен недооцінювати відданість і рішучість президента Байдена підтримувати Україну", – підсумував Кірбі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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